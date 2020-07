नगर तालुका - अहमदनगर शहरासह नगर तालुक्‍यात काल (शुक्रवारी) जोरदार पाऊस झाला. काल सायंकाळी सात वाजता सुरू झालेला हा पाऊस मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होता. या जोरदार पावसामुळे शहरातील काही भागांत पूर स्थिती निर्माण झाली असून सीना नदी पात्र दुथडी भरून वाहत आहे. हेही वाचा - अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर फुलले हस्य काल शहरासह नगर तालुक्‍यातील काही भागांत अतिवृष्टी झाली. यात सीना नदी पात्रा लगतच्या नावांचा समावेश असल्याने सीना नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी आले. यंदाच्या पावसात सलग चौथ्यांदा सीना नदीला पूर आला आहे. आज पहाटेनंतर सीना नदीला पूर आला होता. या पुरामुळे वारूळाचा मारूती परिसर, कल्याण रस्ता, काटवन खंडोबा पूल, लोखंडीपूल, भूतकरवाडी, सावेडी परिसर या भागात पूर स्थिती निर्माण झाली. नगर तालुक्‍यात 11 महसूल मंडळे आहेत. यातील सहा महसूल मंडळांत काल अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे या परिसरातील ओढ्या-नाल्यांना पूर आला होता. यात सावेडी, कापूरवाडी, केडगाव, भिंगार, जेऊर व चास मंडळांचा समावेश आहे. या पावसामुळे नदी लगत असलेल्या गाळपेरीतील पिके या पावसाच्या पाण्याने वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. या अतिवृष्टीचा नदी लगत असणाऱ्या वस्त्यांत पूर स्थिती निर्माण झाली आहे. नदीला पूर आल्याने नगर-कल्याण रस्ता, वारूळाचा मारूती रस्त्यावरील पूल, नगर-औरंगाबाद रस्त्यावरील पुलापर्यंत पाणी आल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. वाकोडी, सारसनगर व बुरूडगाव भागांत भिंगार नाल्याला पूर आला होता. तालुक्‍यातील मेहेकरी नदीच्या तिरावर असलेली मेहेकरी, भातोडी, पारगाव, चिचोंडी पाटील, आठवड, या गावांनाही कालच्या पावसाचा चांगलाच फटका बसला आहे. या पावसाने मेहेकरी नदी दुथडी भरून वाहत आहे. तालुक्‍यात अशी झाली वृष्टी

केडगाव 87.8 मिलीमीटर

सावेडी 76.3 मिलीमीटर

जेऊर 75.3 मिलीमीटर

चास 73.5 मिलीमीटर

कापूरवाडी 72.8 मिलीमीटर

भिंगार 65.3 मिलीमीटर

वाळकी 61 मिलीमीटर

नालेगाव 58.8 मिलीमीटर

चिचोंडी पाटील 47 मिलीमीटर

रुईछत्तीशी 28.5 मिलीमीटर

नागापूर 46.3 मिलीमीटर संपादन - अमित आवारी

