शेतात लोंबकळलेल्या वीजवाहक तारा काढा; अन्यथा आत्महत्या करु

बोटा (अहमदनगर) : शेतात लोंबकळलेल्या वीजवाहक तारा काढण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून घारगाव वीजमंडळाच्या कार्यालयास अर्ज दिला आहे. त्याची दखल न घेतल्याने संगमनेर तालुक्याच्या आंबीखालसा गावातील जोठेवाडी येथील ईश्वर भाऊसाहेब भोर या शेतकऱ्याने वीजमंडळाचे कार्यालय व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. भोर यांनी उर्जा मंत्रालय कार्यालयास पाठविलेल्या अर्जानुसार सदर गावात गट नंबर 472 शेतीच्या क्षेत्रात दहा वर्षापासून वीजवाहक तारा व चारशे मीटर लांबीचे दोन गाळे शेतजमिनीपासून अवघ्या सहा फूट उंचीवर लोंबकळत आहे. अशा अवस्थेत शेतात काम करणे अवघड झाले आहे. याबाबतीत मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात वीजमंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कल्पना देऊन रितसर दुरूस्तीसाठी संबंधित कार्यालयास अर्जही दिला आहे. मधल्या काळात घारगाव वीजमंडळाचे अभियंते रणदिवे व कर्मचारी राठोड यांना समस्येबाबत वारंवार जाणीव करून दिली. पण त्यांनी सतत टाळाटाळ केली आहे. सध्या माझ्या शेतातील पपईच्या फळबागेचे लोंबकळलेल्या वीजवाहक तारांमुळे नुकसान होत आहे. पंधरा दिवसात तारा व मीटर यांच्या बाबतीत निर्णय न झाल्यास आपण आत्महत्या करू. याबाबत वरील नमूद वीज कर्मचारी जबाबदार असतील. या दरम्यान भोर यांच्या अर्जाबरोबरच आंबी खालसा ग्रामपंचायत कार्यालयानेही ग्रामस्थांना शिवीगाळ करणे, दादागिरी करणे, लाच मागणे, अरेरावीची भाषा वापरणे अशा गैरवर्तणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात यावी, असे निवेदन तालुक्याच्या वरीष्ठ कार्यालयास पाठविले आहे. संपादन : सुस्मिता वडतिले

Web Title: A farmer in Sangamner taluka has warned to remove the power lines hanging in the field or else he will commit suicide