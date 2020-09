अपघातात जखमी झालेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला 51 हजारांची आर्थिक मदत

टाकळी ढोकेश्वर (अहमदनगर) : कान्हूर पठार (ता. पारनेर) येथील ग्रामपंचायत कर्मचारी शशिकांत साळवे यांचा दुचाकीवरून अपघात झाला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. गावातील ग्रामस्थांनी त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करून उपचार केले व आर्थिक मदत म्हणून 51 हजार रुपयांचा धनादेशही दिला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साळवे हे पाच महिन्यांपासून गावात लॉकडाउन काळात ज्या काही उपाययोजना राबविण्यात येत होत्या त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ग्रामस्थांना चौकात उभे राहण्यास मज्जाव करणे, बाहेर फिरताना मास्कचा वापर करण्यासाठी प्रसंगी वाद घालून त्यांना ते वापरण्यासाठी सक्ती करण्यासाठी आग्रह धरणे, वेळेत दुकाने बंद करणे यासह अन्य बाबींसाठी ते पुढाकार घेतात. त्यांना या कामाबाबत अनेक संस्थांनी कोरोना योद्धा पुरस्काराने सन्मानितही केले. गेल्या आठवड्यात त्यांचा दुचाकीवरून अपघात होऊन ते गंभीर जखमी झाले. गावातील तरुणांनी सोशल मीडियावर याची माहिती टाकल्यानंतर त्यांना रुग्णालयामध्ये नेण्यापासून थेट आर्थिक मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले अन्‌ अवघ्या काही तासांत 51 हजार रुपये जमा झाले. आज ही रक्कम त्यांना धनादेशाद्वारे देण्यात आली. आनंदसिंधू वृद्धाश्रमाचे संचालक विलास लोंढे महाराज, खंडोबा देवस्थानचे विश्वस्त चंद्रभान ठुबे, शिक्षक विजय काकडे, प्रमोद खामकर, किसन सोनावळे, हरी व्यवहारे, सचिन गाडीलकर, श्रीकांत ठुबे, धनंजय व्यवहारे, बापू भागवत, अरुण गायकवाड उपस्थित होते. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Financial assistance of Rs 51000 to a Grampanchayat employee injured in an accident