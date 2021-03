मुळा धरणातून सिंचनासाठी पहिले आवर्तन सुटले

राहुरी : ""मुळा धरणातून उन्हाळी हंगामातील सिंचनाचे पहिले आवर्तन काल (शुक्रवारी) डाव्या कालव्याद्वारे सुरू झाले. सकाळी सहा वाजता शंभर क्‍यूसेकने विसर्ग सोडण्यात आला. उजव्या कालव्याद्वारे सोमवारी (ता. 15) आवर्तन सुरू केले जाईल,'' अशी माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील यांनी दिली. "ई सकाळ'शी बोलताना पाटील म्हणाल्या, ""मुळा धरणातून उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी उजव्या कालव्याद्वारे दोन आवर्तने व डाव्या कालव्याद्वारे तीन आवर्तने होणार आहेत. मुळा धरणात आज सकाळी सहा वाजता 20 हजार 820 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होता. उन्हाळी हंगामातील पहिल्या आवर्तनात डाव्या कालव्याद्वारे राहुरी तालुक्‍यातील चार हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर सिंचन होईल. 25 दिवस आवर्तन चालेल. त्यासाठी धरणातून 500 दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर होईल. "मुळा उजव्या कालव्याद्वारे 15 मार्च रोजी आवर्तन सोडले जाईल. त्याद्वारे राहुरी, पाथर्डी, नेवासे व शेवगाव तालुक्‍यांतील तीस हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर सिंचन होईल. चाळीस दिवस आवर्तन चालेल. त्यासाठी धरणातून 4500 दशलक्ष घनफूट पाणीवापर होईल.

धरणातून वांबोरी उपसा योजनेद्वारे 15 फेब्रुवारीपासून आवर्तन सुरू केले आहे. योजनेचे आवर्तन नव्वद दिवस चालेल. त्यासाठी मुळा धरणातून 680 दशलक्ष घनफूट पाणी मंजूर आहे. हेही वाचा - डॉक्टरने मास्क घातला नाही, विचारणा केली तर मारहाण या योजनेद्वारे राहुरी, नगर, नेवासे व पाथर्डी तालुक्‍यांतील गावतलावांमध्ये पाणी सोडले जात आहे. तलावांतील पाण्यामुळे आसपासच्या विहिरी व कूपनलिकांना पाझर होऊन 3500 हेक्‍टर क्षेत्रावर सिंचनाचा लाभ होईल. वांबोरी योजनेची शेतकऱ्यांकडे पाणीपट्टीची चार कोटी रुपये थकबाकी आहे. योजनेच्या वीजबिलाची 90 लाख रुपये थकबाकी आहे. वीजबिल भरले नाही तर महावितरण योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करील. यामुळे आवर्तन खंडित होण्याचा धोका आहे. शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टीची थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे. अहमदनगर

