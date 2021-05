चार वर्षांत दामदुप्पट! माजी सैनिक भाच्याला मामा-मामीनेच गंडवलं

संगमनेर ः सैन्यदलातून निवृत्त झालेल्या सैनिकाला त्याचे पैसे अवघ्या चार वर्षात दामदुप्पट करण्याची गळ घालून गंडवले. सुमारे 5 लाख 36 हजाराला चुना लावल्याची घटना तालुक्यातील जाखुरी येथे घडली. (Fraud by showing the lure of doubling the money)

या प्रकरणी मच्छिंद्र मारुती पानसरे, रा. जाखुरी यांनी तालुका पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरुन या फसवणूक व आर्थिक अपहार प्रकरणी पोलिसांनी मारुती रखमाजी उंबरकर, चंद्रकला मारुती उंबरकर (दोघेही रा. उंबरी बाळापूर) व अर्जुन गणपत आंधळे (रा. प्रतापपूर) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यातील दोघांना अटक केली आहे.

या बाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जाखुरी येथील मच्छिंद्र पानसरे सैन्यदलातून 2015 साली निवृत्त झाले. गावी आल्यावर भविष्याच्या तरतुदीसाठी मिळालेल्या पैशांची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्याचा त्यांचा मानस होता. त्यांचे सख्खे मामा मारुती उंबरकर व अर्जून आंधळे या दुकलीने त्यांना गाठले.

मुंबईतील अथर्व फोर यु इन्फ्रा अँड ऍग्रो लिमिटेड या नावाच्या कंपनीत पैसे गुंतवल्यास चार वर्षात दामदुप्पट करुन मिळतील. नाही मिळाल्यास जमीन विकून तुमचे पैसे परत करु, अशी छातीठोकपणे ग्वाही देवून, वारंवार गळ घातल्याने, व गुंतवणूक सल्लागार मामा असल्याने त्या विश्वासाने विविध वेळी मच्छिंद्र पानसरे व त्यांची पत्नी वनिता यांच्या नावे 5 लाख व पत्नीच्या नावे दोन हजार रुपयांप्रमाणे 18 हप्ते असे 36 हजार रुपये गुंतवले.

मुदत संपल्यानंतर पानसरे यांनी परताव्याची अनेकदा मागणी केली. सहा महिन्यांनी देणार असल्याचे या दुकलीने वारंवार सांगितल्याने, या प्रकरणी आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

या प्रकरणी त्यांनी संगमनेर तालुका पोलिस ठाण्यात मामा, मामी व त्यांचा साथीदार या तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी तातडीने मारुती उंबरकर व अर्जून आंधळे यांना अटक केली आहे. या आरोपींनी आश्वी परिसरातील काही धनिकांसह कष्टकरी महिलांनाही गुंतवणूकीसाठी फशी पाडल्याची चर्चा आहे.

या कंपनीकडून कोणाची आर्थिक फसवणूक झाली असल्यास, फिर्याद देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार यांनी केले आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक राहुल सानप करीत आहेत.(Fraud by showing the lure of doubling the money)