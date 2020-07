ऑनलाईन पद्धतीने महापालिकेत सलग दोन दिवस महासभा 

नगर : महापालिकेतील विविध विषयांसंदर्भात ऑनलाईन पद्धतीने दोन महासभा होणार आहेत. त्यानुसार शहरातील सुमारे 20 विषयांवर 29 जुलैला महासभा, तर स्थायी समितीतील आठ सदस्य निवडीसाठी 30 जुलैला महासभा होईल, अशी माहिती महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे स्थायी समिती निवडीसाठी घोडेबाजार सुरू झाला आहे. स्थायी समितीच्या सभापतिपदावर भाजपचे लक्ष आहे. त्यामुळे ही निवडप्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. अवश्‍य वाचा - विरोधानंतरही सीनापात्रात होणार जॉगिंग पार्क स्थायी समितीचे सभापतिपद मुदस्सर शेख यांना एक वर्षांसाठी देण्यात आले. एक वर्षांनी स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांची चिठ्ठी टाकून निवृत्त केली. यात मुदस्सर शेख यांचे नाव नव्हते. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला. त्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने देशात लॉकडाउन जाहीर झाले. स्थायी समितीतील रिक्‍त आठ जागा भरण्यासाठी महासभा बोलाविता आली नाही. 3 जुलैला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी आदेश काढून महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये महासभा व विविध विषय समित्यांच्या ऑनलाईन सभा घेण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार काल (मंगळवारी) स्थायी समितीची ऑनलाईन सभा झाली. महापौर वाकळे यांनी आज सायंकाळी 29 व 30 जुलै रोजी सलग दोन दिवस ऑनलाईनद्वारे महासभा घेण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार 20 विषयांवर 29 जुलैला ऑनलाईन महासभा होईल, नंतर स्थायी समितीतील आठ सदस्य निवडीसाठी 30 जुलैला पुन्हा ऑनलाईन महासभा होईल. महापालिकेतील प्रभाग सहामध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवाराचा विजय झाल्याने स्थायी समितीत भाजपचा एक सदस्य वाढणार आहे. याचाच फायदा घेत भाजपने स्थायी समिती सदस्य निवडीनंतर स्थायी समिती सभापतिपद मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केडगावमधील भाजप नगरसेवक मनोज कोतकर यांचे या पदासाठी नाव चर्चेत आहे; पण मुदस्सर शेख यांनी राजीनामा दिलेला नसल्याने नवा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. स्थायीतील रिक्‍त जागा

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 3

शिवसेना 2

भाजप 2

कॉंग्रेस 1

Web Title: General meeting for two consecutive days in the Municipal Corporation online