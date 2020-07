खुशखबर... आजअखेर नगरमध्ये 400 जणांनी मिळवला काेराेनावर विजय

नगर ः शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असली, तरी कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्याही कमालीची वाढली आहे. आज आणखी 15 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यात महापालिका क्षेत्रातील नऊ, नगर तालुका चार, संगमनेर, पारनेर प्रत्येकी रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहे. त्यामुळे कोरोनावर आजअखेर तब्बल 400 जणांनी विजय मिळवला आहे. ही जिल्हावासियांसाठी खुशखबर आहे. आज शहरातील सावेडी भागातील 61 वर्षांच्या महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने परिसरात मात्र चिंतेचे वातावरण आहे. हेही वाचा ः वनविभागाने अडविले वारणवाडीची पाणी योजना जिल्ह्यात आज अखेर 578 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी तब्बल 400 जणांनी कोरोनाला हरवून विजय मिळवला आहे. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोठे आहे. कोरोनावर आपण मात करू शकतो, हे दोन वर्षाच्या बाळासह ते 90 वर्षांच्या वृद्धांनी हे दाखवून दिले आहे. देशाचे अर्थचक्र कोलमडल्याने लॉकडाऊनच्या काळात बहुतांश बंधने सैल करण्यात आली. याचा अर्थ असा नाही, की कोरोनाचा धोका टळला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी परिस्थिती गांभीर्य लक्षात घेऊन अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे. सध्या 162 जणांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती नोडल अधिकारी डॉ. बापूसाहेब गाढे यांनी दिली.

