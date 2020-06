पावसामुळे द्राक्ष व डाळिंब बागा संकटात 

शिर्डी ः दररोज पडणारा पाऊस आणि वाढती आर्द्रता यामुळे डाळिंब बागांवर तेल्या रोग आला. द्राक्षबागांत पाणी साठल्याने मूळकूज सुरू झाली. घडनिर्मितीवर दुष्परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला. सुमारे दोन हजार एकरातील डाळिंब आणि पाचशे एकरातील द्राक्षबागा संकटात सापडल्या आहेत. मोठ्या नुकसानीच्या धास्तीने फळबाग उत्पादक चिंतेत पडले. राहाता व परिसरातील चार-पाच गावात सोमवारी तासाभरात तब्बल 62 मिलीमीटर पाऊस कोसळला. दररोज पाऊस हजेरी लावत असल्याने डाळिंब बागांतील फळांवर काळे ठिपके दिसू लागले. आर्दता वाढल्याने तेल्या रोग आला. या भागात जमिनीत चुनखडीचे प्रमाण अधिक. सततच्या पावसात या चुनखडीमुळे मूळकूज सुरू झाली. डाळिंब उत्पादकांचा औषध फवारणीचा खर्च वाढला. फळांची प्रतवारी घसरण्याचा व त्यामुळे पुढे भावात मोठा फटका बसण्याचा धोका निर्माण झाला. द्राक्षबागांवर डाऊनी

राहाता व परिसरात सुमारे पाचशे एकर क्षेत्रात द्राक्षबागा आहेत. दमट व ओलसरपणामुळे द्राक्षबागांवर डाऊनी रोग दिसू लागला. बागेत पाणी साठल्याने द्राक्षवेलींची अन्नप्रक्रिया मंदावली. मूळकूज सुरू झाली. सकाळी औषध फवारणी केली, की दुपारी पाऊस येतो. खर्च पाण्यात जातो. शेतकरी हैराण झाले आहेत. हेही वाचा ः अबब... डाळिंब विकले एक कोटीचे पावसाचे विषम प्रमाण

राहाता परिसरात शेतीचे मोठे नुकसान करीत असलेला हा पाऊस सर्वत्र सारखा नाही. एकशे दहा किलोमिटर लांबीच्या गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्राचा विचार केला तर पावसाचे विषम प्रमाण लक्षात येते. सोमवारी झालेला पाऊस (मिलीमीटरमध्ये)

कंसातील आकडे यंदाच्या एकूण पावसाचे आहेत. सोमठाणा 22(177), कोळगाव 8( 175), सोनेवाडी 26(160), शिर्डी 7 (232), राहाता 62(360), रांजणगाव 8(276), चितळी 0 (250)

