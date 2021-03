माजी मुख्यमंत्री वसंतदादांबद्दलचे हे किस्से वाचाल तर म्हणाल, दादा इज ग्रेट!

अहमदनगर ः आजचं जग हे जाहिरातीचं मानलं जातं. तुम्ही किती चांगलं काम करीत असाल आणि त्याची जाहिरात केली नाही तर तुम्ही एकदम निकम्मे ठरता. मोठ्या माणसाच्या साधेपणाच्या गोष्टी मीडियात न्यूज बनून येतात. ब्रेकिंग न्यूजही बनतात. परंतु साध्या माणसांच्या मनाच्या मोठेपणाच्या गोष्टींबाबत तसं घडत नाही. आमचा नेता किती साधा आहे, हे सांगावं लागतं. किंवा तो तसा वागला याचीही बातमी होते. कारण आजकाल लोकांना जवळच येऊ दिलं जात नाही. म्हणून चुकून एखादा नेता साधेपणाने वागला तर त्याचा गवगावा होतो. परंतु महाराष्ट्रात असा एक नेता होऊन गेला, त्याच्या साधेपणाच्या गोष्टी आजही सांगितल्या जातात. सोशल मीडियात व्हायरल होतात. तो नेता, मुख्यमंत्री म्हणजे आदरणीय वसंत दादा. त्यांच्या शिक्षणाच्या तर अनेक गंमती सांगितल्या जातात. त्यांच्याबाबतचा असाच एक किस्सा सोशल मीडियातून व्हायरल होतोय. तो कोणी लिहिलाय, का कोणाच्या पुस्तकातील उतारा आहे, हे माहिती नाही. परंतु ज्याने लिहिला तो अप्रतिमच तर आहेच; डोळ्यात अंजन घालणाराही आहे. वसंतदादा पाटील पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंरची एक घटना आहे. सांगली-इस्लामपूर रस्त्यावरून एक ट्रक चालला होता. ट्रकमधले लोक वसंतदादा पाटील यांच्या विजयाच्या घोषणा देत निघाले होते. रानातून घरी चाललेल्या एका शेतकऱ्याने त्या ट्रकला हात करत विचारलं.

"काय झालंय ?"

"आरं, आपलं दादा मुख्यमंत्री झाल्यातीं" ट्रकमधल्या माणसानं सांगितलं.

"आपलं वसंतदादा?"

"होय . "

"मग चला मीबी येतो "

"आर पण तुझ्या अंगावर ही रानातली कापड हायती"

"त्येला काय हुतंय. आपुन दादास्नीच भेटायचं हाय. दादा आपलंच हायती." असं म्हणत तो माणूस अंगावर असणाऱ्या फाटक्या बंडीवर आणि मळक्या धोतरावर मुंबईला निघाला.

शेकडो मैलाचा प्रवास करून ही गावाकडची माणसं दादांच्या बंगल्यावर पोहचली. दादा अजून येणार होते म्हणून वाट पाहत बैठकीच्या खोलीत बसली. काही वेळानं दादा आले .

आल्या आल्या त्यांचे लक्ष या नुसत्या बंडीवर आलेल्या कार्यकर्त्याकडे गेले.

दादांनी त्याला विचारलं,

"हरिबा असा कसा आलायस? तुझा शर्ट कुठं आहे?"

"दादा, तुम्ही मुख्यमंत्री झालेलं रस्त्यात कळलं. आता घरी कवा जावू आणि कापड कवा घालू? तवर ही माणस निघून आली असती. म्हणून तसाच आलू." ते ऐकून दादा हेलावले.

त्यांनी लगेच त्याच ठिकाणी आपल्या अंगातील शर्ट काढला आणि त्या हरीबाला घालायला दिला. दादा आत गेले दुसरा शर्ट घालून आले.

आपल्या कार्यकर्त्याचे भोळे भाबडे प्रेम पाहून त्याला आपल्या अंगातील शर्ट काढून देणारे वसंतदादा हे लोकांना आठवत राहतात.

आणि....

त्यांच्या साधेपणाच्या कथा आजही घराघरातून सांगितल्या जातात. आजचे नेते सामान्य माणसांच्या प्रश्नांला फारसे महत्व देत नाहीत. एखादा गरीब माणूस जर स्वतःची समस्या घेऊन नेत्याकडे गेला तर नेता बोलायच्या अगोदरच नेत्याच्या भोवती बसलेले त्याचे अनुयायीच त्या माणसावर खेकसतात.. हे काम सायेबांना सांगतोयस? काय किंमत घालवतोय काय आमच्या सायेबांची"

हे अनेकांनी अनुभवलेलं असतं.

साहेब आणि त्यांच्या अनुयायांना किरकोळ वाटणार काम त्या माणसासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. अशा आजकालच्या साहेबांच्यासाठी आणि त्याच्या भोवतीच्या लोकांसाठी वसंतदादा पाटील यांचा एक किस्सा आवर्जून सांगितला पाहिजे. एकदा काय झालं, दादांच्या एका बालमित्राला विहिरीवरील इंजिन घ्यायचं होत. तो पैसे फेट्यात बांधून थेट मुंबईला गेला. चौकशी करीत करत दादांच्या बंगल्याच्याजवळ गेला. त्याला पोलीस आत सोडत नव्हते. तो तिथंच उभा राहिला. योगायोगानं दादा कुठेतरी बाहेर निघालेले. या मित्रानं त्यांना जोरानं हाक मारली

"वसंता है....

ती गावाकडच्या माणसाची हाक ऐकून दादांनी मागे वळून पाहिले. दादा त्याच्याकडे आले.कडकडून मिठी मारली. ज्या पोलिसांनी त्याला अडवले होते. ते हा प्रसंग पाहून चकीत झाले. अधिकारीही अवाक झाले. राज्याचे मुख्यमंत्री एका शेतकऱ्याची गळाभेट घेत होते. त्यांनी विचारलं

"असं अचानक कसा आलास?"

"वसंता, गेल्यासाली हिर पाडली. पाणी लागलंय चांगलं. औंदा इंजन बसवायचं हाय. तुझ्या ओळखीन म्हटलं चांगलं इंजेन मिळलं, म्हणून आलूया" असं म्हणत त्यांनी फेट्यातला नोटांचा पुडका दादांच्या हातात दिला. दादा त्याला म्हणाले,"राहू दे ठेव तुझ्याजवळ. आता आलास तर दोन दिवस रहा"

त्या गावाकडच्या मित्राला आपण इंजिन खरेदी करायचं काम मुख्यमंत्र्यांना सांगतोय, याच काहीही वाटत नव्हतं.

कारण दादा त्याला आपले वाटत होते. आणि दादानाही त्यानं हे काम सांगितलं यात कसलाही कमीपणा वाटत नव्हता.

दादा हे दादाच होते.

दादांनी त्याचं इंजिन घेऊन त्याच्या घरी पाठवलं. आणि सांगलीला जाताना त्याला सोबत घेऊन गेले.

विशेष म्हणजे दादांनी ही गोष्ट जाहीर सभेत कधी सांगितली नाही. प्रचारात सांगितली नाही, या घटनेची जाहिरात केली नाही. कारण अशा कित्येक गोष्टी होत्या सांगण्यासारख्या.

कोणकोणत्या गोष्टी सांगायच्या? असाच एक किस्सा आहे,सुनील गावस्कर यांच्याबाबतचा. मायकेल परेरा यांनी स्पर्धेती बक्षीस मिळवलं होतं. त्यांचा जाहीर सत्कार होता. त्या कार्यक्रमास सुनील गावस्करही होते. दादा परेरा यांच्याविषयी बोलताना म्हणाले, माय लेक परेरा यांनी चांगलं काम केलं आहे. दादांच्या या वाक्यावर सगळे सगळे. गावस्कर यांनी दादांजवळ जात सांगितलं, त्याचं नाव माय लेक नाही तर मायकेल आहे. दादांनी त्याला सांगितलं. तसं नाही. माझं वय पहा, त्याचं वय पहा. त्यामुळे मी त्याला माय लेक म्हणालो. दादांच्या या हजरजबाबीपणाचे सर्वांनी कौतुक केलं. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनीही दादांबद्दल अनेकदा जाहीर सभेत सांगितलं. आजचे नेते असे वागत नाहीत.

आणि चुकून कोणी वागले तर त्याची बातमी होते.

दादांच्या आयुष्यात बातमी बनण्यासारख्या शेकडो गोष्टी घडल्या. पण त्याच्या बातम्या झाल्या नाहीत. पण आदरणीय दादांच्या त्या सगळ्या आठवणी लोकांनी अंतःकरणात जपून ठेवल्या आहेत.

