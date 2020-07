पोलिस अटकेतून सोडवतो म्हणाला नि स्वतः कोठडीत गेला

शेवगाव : सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या इसमास जामीन मिळावा या करीता 25 हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याच्या आरोपावरुन शेवगाव पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी सोमनाथ आसाराम सोनटक्के यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पोलीस ठाण्यात येवून अटक केली. यातील फिर्यादीचा मुलगा सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरुन शेवगाव पोलीस ठाण्यात अटकेत होता. त्याला न्यायलयातून जामीन मिळून देण्याकरीता असणारा से रिपोट व तपासात मदत करण्यासाठी मी साहेबांना सांगतो व साहेबांसाठी तुम्हाला 25 हजार रुपये दयावे लागतेल. असे आरोपी सोनटक्के याने फिर्यादीस सांगितले. हेही वाचा - पाथर्डीच्या कर्जमाफीत घोटाळा या दोघांचे मोबाईलवर झालेले संभाषण फिर्यादीने रेकाँर्ड करुन ठेवले व सदर रेकाँर्डींग लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला दाखवल्यानंतर आज शुक्रवार ता.31 रोजी दुपारी 2 ते 2.30 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस ठाण्यातूनच आरोपी सोनटक्के यास ताब्यात घेवून अटक केली. त्याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: He said he was released from police custody and went to jail himself