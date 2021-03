राळेगण सिद्धीत होणार सात कोटींचे आरोग्य केंद्र

पारनेर ः राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमार्फत राळेगणसिद्धी येथे सुमारे सात कोटी रुपये खर्च करून प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले जाणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी मिळावा, याकरिता माजी सरपंच लाभेश औटी, उद्योजक सुरेश पठारे व श्‍याम पठाडे यांनी नुकतीच केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन गोयल यांची भेट घेत निधीची मागणी केली. महिनाभरात निधी देण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. राळेगणसिद्धी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावे, यासाठी सरपंच व ग्रामस्थांनी पाठपुरावा केला होता. या मागणीनंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला 2018मध्ये जिल्हा परिषदेने मान्यताही दिली. मात्र, मागील चार वर्षांपासून निधीअभावी ते उभे राहिले नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही "आमच्याकडे निधी उपलब्ध नाही' असे उत्तर त्यांना मिळाले. माजी सरपंच औटी, उद्योजक पठारे व पठाडे यांनी अखेर थेट दिल्ली गाठली. तेथे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. गोयल यांची भेट घेतली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र झाले तर परिसरातील 30 ते 35 हजार ग्रामस्थांची सोय होणार असल्याचे सांगितले. डॉ. गोयल यांची ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी मोबाईलद्वारे चर्चाही झाली. त्यानंतर डॉ. गोयल यांनी आरोग्य केंद्राच्या उभारणीसाठी सात कोटी रुपये एक महिन्याच्या आत देण्याचे मान्य केले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोफत दिलेल्या दोन एकर जमिनीवर राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत सुमारे सात कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र साकारणार आहे. आम्ही मागील चार वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहोत. आता हा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

- लाभेश औटी, माजी सरपंच, राळगणसिद्धी

