वारसांनी आई-बाबांची पेन्शन मृत्यूनंतरही "खाल्ली', पैसे परत न देणाऱ्यांवर होणार फौजदारी

नगर ः सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांवर कोषागार कार्यालयाकडून निवृत्तिवेतन नियमित जमा केले जाते. पतीच्या निधनानंतर आईच्या नावे पेन्शन जमा होते. बऱ्याच कुटुंबात आई-बाबांना केवळ पेन्शनच्या दिवशी मान मिळतो,एरवी ते अडगळ असतात. काही असे महाभाग आहेत, त्यांनी पेन्शनधारक आई-वडील गेल्यानंतरही पेन्शन खाल्ली. असे प्रकार कोषागार कार्यालयाच्या समोर आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून बेकायदा लाटलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. मात्र, काहीजण त्यास बिलकुलही प्रतिसाद देत नाहीत. हेही वाचा - जातीवंत वीर्याला आहे मोठी मागणी जिल्ह्यात सुमारे 35 हजार निवृत्तिवेतनधारक आहेत. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडून दर वर्षी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून हयातीचे दाखले घेण्यात येतात. मात्र, 195 जणांनी पालकांच्या मृत्यूनंतर त्याबाबतची माहिती कोषागार कार्यालयाला सादर केली नाही. त्यांनी आतापर्यंत शासनाचे 30 लाख 55 हजार 472 रुपये लाटले आहेत. ही बाब कोषागार कार्यालयाच्या निदर्शनास आल्याने, तातडीने संबंधितांशी पत्रव्यवहार करून त्यांना रक्कम भरण्याचे सूचित केले. त्यांतील 56 जणांकडून कोषागार कार्यालयाने वसुली केली. त्यापोटी 11 लाख 52 हजारांची रक्कम पुन्हा कोषागाराच्या तिजोरीत जमा झाली. एटीएम बंद होणार?

पेन्शन लाटणाऱ्या काही महाभागांमुळे सर्वच सेवानिवृत्तांची एटीएम सुविधा बंद करण्याचा विचार आता बॅंकांबरोबरच कोषागार कार्यालयाकडून सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य निवृत्तिवेतनधारकांना मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. वसुलीसाठी पोलिसांची मदत

पालकांच्या मृत्यूनंतरही निवृत्तिवेतन लाटणाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कोषागार कार्यालयाकडून पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे. तसे पत्रही पोलिस प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हाही दाखल केला जाण्याची शक्‍यता आहे. जिल्ह्यातील एकूण 195 जणांनी त्यांच्या पालकांच्या मृत्यूनंतरही निवृत्तिवेतन घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांपैकी 56 जणांकडून 11 लाख 52 हजार 113 रुपये वसूल करण्यात आले. 138 जणांकडून अद्याप 18 लाख 99 हजार 225 रुपयांची रक्कम येणे बाकी आहे. त्यासाठी कोषागार कार्यालयाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

- भाग्यश्री जाधव- भोसले, जिल्हा कोषागार अधिकारी निवृत्तिवेतन लाटणाऱ्यांची तालुकानिहाय संख्या (कंसात रक्कम) अशी ः

अकोले ः दोन (8,373), जामखेड ः तीन (66,786), कर्जत ः सहा (1,01,050), कोपरगाव ः सात (55,070), नेवासे ः चार (6,540), पारनेर ः चार (12,317), पाथर्डी ः चार (73,561), राहुरी ः पाच (77,323), संगमनेर ः 15 (1,87,835), शेवगाव ः पाच (34,726), श्रीगोंदे ः तीन (53,938), श्रीरामपूर ः सहा (1,49,453), राहाता ः एक (8,025), नगर ः 12 (10,10,228). संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The heirs took the parents' pension even after death