लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर अत्याचार; गोरेगावातील घटना

पारनेर (अहमदनगर) : लग्नाचे आमिष दाखवून गोरेगाव (goregaon) परिसरातील एका तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात गोरेगावचाच रहिवासी असलेल्या अनिल गंगाधर नांगरेविरोधात फिर्याद देण्यात आली आहे. (in goregaon a girl has been tortured for showing the lure of marriage)

अत्याचारित तरुणीने फिर्यादीत म्हटले आहे, की मार्च २०१८ ते २९ जून २०२१ या कालावधीत आरोपीने प्रथम ओळख करून घेतली. लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केला. कान्हूर पठार रस्त्यावरील एका हॉटेलवर इच्छेविरुद्ध त्याने माझ्यावर बळजबरी केली. लग्नाचे आमिष दाखविले व आता लग्नास नकार दिला आहे. याबाबत नांगरेविरोधात पारनेर पोलिस ठाण्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक घनशाम बळप तपास करीत आहेत.