इथली चोरी इंडस्ट्रीही थंडावली, आकडेवारीच तसं सांगतेय

नगर : लॉकडाउनच्या काळात सर्वच इंडस्ट्रीला फटका बसला आहे. त्याबरोबर एक अशी आहे इंडस्ट्री आहे की तिचा आलेख कोणत्याही मोसमात तपासला तर तो चढाच असतो. प्रत्येक महिन्याला व प्रत्येक वर्षाला इथे च्रोरी इंडस्ट्रीत ग्रोथ होताना दिसते. मात्र, कोरोनाने तीही इंड्रस्टी थंडावली आहे. हेही वाचा - नगरकरांसाठी ही आहे गुड न्यूज कोरोनाची धास्ती गुन्हेगारी जगतानेही घेतल्याचे दिसते. मार्च व एप्रिलमध्ये चोरीचे 49 गुन्हे दाखल झाले आहेत. फेब्रुवारी व मार्चमध्ये 143 गुन्हे दाखल झाले होते. महिनाभरात 143 वरून 49वर चोरीची आकडेवारी आली. लॉकडाउनच्या काळात चोरही घराबाहेर पडत नसल्याचे दिसते. नगर जिल्हा राज्यात गुन्हेगारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असतो. मात्र, लॉकडाउन झाल्यापासून गुन्हेगारीचे प्रमाण तिपटीने कमी झाले. खून, दरोडा, रस्तालूट, जबरी चोऱ्यांचे प्रमाण जिल्ह्यात मोठे आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी अनेक टोळ्यांच्या मुसक्‍या आवळल्या. स्वस्तात सोन्याचे आमिष दाखवून लूट करणाऱ्या टोळ्याही जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहेत. घरफोड्या, चोऱ्यांचे प्रमाण लॉकडाउनमध्ये कमी झाले. मात्र, दुचाकीचोरी आणि मोबाईलचोरीचे प्रमाण कायम आहे. पोलिसांनी दुचाकी चोरणाऱ्या अनेक टोळ्या पकडल्या. मात्र, अद्याप चोरी कमी झालेली नाही.



गुन्ह्यांचा आलेख

घरफोड्या :

20 फेब्रुवारी ते 19 मार्च - 36

20 मार्च ते 19 एप्रिल - 24

चोऱ्या :

20 फेब्रुवारी ते 19 मार्च 143

20 मार्च ते 10 एप्रिल - 49



