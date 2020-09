नगर जिल्ह्यातील बाजार गरम, सर्वच कमिट्या झाल्या फुल्ल

नगर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन केल्यापासून बाजार समित्यांमधील शेतमालाची आवक मंदावली होती. मात्र, आता जिल्ह्यातील 14 बाजार समित्यांमध्ये चांगली आवक होऊ लागली आहे. आज जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य व कांदा- बटाट्याची सुमारे साडेपन्नास हजार क्विंटल आवक झाली. लॉकडाउनमुळे शेतमालाच्या वाहतुकीसह बाजार समित्यांच्या कामात अडथळे येत होते. मात्र, नंतर शासनाने लॉकडाउनमधून हळूहळू शिथिलता देण्यास सुरवात केली. अनलॉकच्या चौथ्या टप्प्यात बाजार समित्यांमधील अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला व कांदा- बटाट्याची आवक वाढू लागली आहे. शेतमालाला ग्राहक मिळू लागल्याने भावात वाढ होत आहे. हेही वाचा - साई संस्थानची झोळी झाली रिकामी लॉकडाउनमध्ये सर्वच हॉटेले, उपाहारगृहे बंद होती. त्यामुळे शेतमालाला मागणी कमी असल्याने भावही मिळत नव्हता. भाव नसल्याने शेतकरीही माल बाजार समितीत विक्रीस आणत नव्हते. मात्र, आता सर्वच व्यवहार सुरळीत झाल्याने अन्नधान्यासह भाजीपाला बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस येऊ लागला आहे. त्याच्या खरेदीसाठी बाहेरील जिल्ह्यांसह राज्यातील व्यापारी येत आहेत. मागणी वाढल्याने त्याचा परिणाम भावावर झाला आहे. जिल्ह्यातील 14पैकी 11 बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्य व भाजीपाल्याची आज आवक झाली. त्यासाठी 3314 वाहनांतून माल बाजार समित्यांमध्ये आला. मंगळवारी (ता. आठ) 14 बाजार समित्यांमध्ये एक लाख 10 हजार 274 क्‍विंटल शेतमालाची आवक झाली होती. शेतमालाची आवक (क्विंटलमध्ये)

अन्नधान्य ः 4027

भाजीपाला ः 2648

फळे : 4310

कांदा- बटाटा ः 39561 कांद्याची आवक वाढली

मागणी वाढल्याने कांद्याच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये त्याची आवकही वाढू लागली आहे. भावात आगामी काळात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. संपादन- अशोक निंबाळकर

