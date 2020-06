येथे आणखी दोन कोरोना बाधित 

नगर : नगर शहरात कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात आज सकाळीच दोन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या 304 झाली असून त्यातील 249 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे तर 15 जणांचा मृत्यू झाला आहे. नगर शहरात रोज कोरोना बाधित रुग्ण आढळून येत असल्याने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर सध्या प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित झाला आहे. नगर शहरातील मुकुंदनगर, झेंडीगेट, केडगाव, भवानीनगर, सारसनगर, एमआयडीसी, सावेडी पाठोपाठ कोरोनाने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची वस्ती असलेल्या सिद्धार्थनगरमध्येही कोरोनाने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे कोरोना उपाय योजनांत महापालिका प्रशासन हलर्गीपणा दाखव असल्याचे आता सिद्ध होऊ लागले आहे. दीड महिन्यांपूर्वी नगर शहरात एकही कोरोना बाधित रुग्ण उरला नव्हता. मात्र त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने शहरात लॉकडाउनबाबत दाखविलेल्या शिथिलतेतून कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही परिस्थिती आटोक्‍यात महापालिकेने चार आरोग्य पथके तयार केलेली आहेत. या पथकात 90 कर्मचारी नियुक्‍त केले आहेत. ही पथके रोज 250 नागरिकांची आरोग्य तपासणी करणार आहेत मात्र या पथकाकडून शहरातील नागरिकांची आरोग्य तपासणीचे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. अशा स्थित आज नगर शहरात दोन कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आलेले आहेत. शहरातील नालेगावच्या वाघगल्लीत 38 वर्षीय महिला आणि अकोले तालुक्‍यातील कोतुळ येथील 65 वर्षीय महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. हे दोन्ही रुग्ण यापूर्वी बाधित आढळलेल्या व्यक्‍तींच्या संपर्कातील आहेत. चार रुग्ण झाले बरे

36 व्यक्‍तींचे कोरोना अहवाल आज निगेटिव्ह आले आहेत. आज जिल्ह्यातील चार रुग्ण कोरोनावर मात करून घरी परतले. यामध्ये संगमनेर, राहाता, शेवगाव व नगर शहरातील एका रुग्णाचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 249 झाली आहे तर एकूण रुग्ण संख्या 304 इतकी झाली आहे.

