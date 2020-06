"ती' मृत्यूच्या मार्गावर.. कोण करतंय जगविण्याची धडपड... 

अकोले : तालुक्‍यातील गरीब आदिवासी जनतेच्या जीवनाचा आविभाज्य भाग असलेली आणि बहुपयोगी असलेली कारवी, मोठ्या प्रमाणावर होणारी चोरटी वाहतूक, वृक्षतोड, जंगलांना लावले जाणारे वणवे यामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. तिचे जतन करणे गरजेचे आहे. संवर्धनासाठी "बायफ' संस्था धडपड करत आहे. तालुक्‍यात पाच हजार मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस असतो. जोरदार पाऊस व वादळी वारे यांचा यशस्वी मुकाबला करत कारवी जंगलात घाटमाथ्यावर उभी असते. कारवी ही पानगळ होणारी वनस्पती आहे. उन्हाळ्यात कारवीचा पाला पूर्णपणे झडतो. त्यामुळे आजूबाजूच्या शेतात हा पालापाचोळा वाहून जाऊन सेंद्रिय खत तयार होते. त्यामुळे या भागातील भात खाचरात सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास मदत होते. कारवी ही बहुपयोगी वनस्पती असून कारवीच्या काठ्यांचा उपयोग करून घराची कुडे म्हणजेच भिंती बांधल्या जातात. कारवीच्या काठ्यांचा उपयोग टोमॅटो, वालवड, भोपळा, काकडी, दोडका, कारली यांसारख्या विविध पिकांना आधार देण्यासाठीही केला जातो. गरीब आदिवासी जनतेच्या जीवनाशी या कारवीचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. कारवीचे जंगल. कारवीचे आयुष्य आठ वर्षांचे असते. त्यानंतर करावीला बियाणे येऊन तिचे आयुष्य संपते. बियाणे येण्याअगोदर जो फुलोरा येतो, त्यामध्ये अत्यंत पौष्टिक व औषधी मध तयार होत असते. या मधाचा उपयोग आयुर्वेदात मोठ्या प्रमाणावर सांगितला आहे. जेव्हा कारवी फुलते तेव्हा मध संकलन अत्यंत मोठ्या प्रमाणात होते . या हंगामात गरीब आदिवासी बांधव मोठ्या प्रमाणात मध गोळा करून घरात साठवून ठेवतात. त्यांच्या उपजीविकेचा तो अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. बहुपयोगी कारवी मानवाच्या अतिक्रमणामुळे जंगलातून हळूहळू नष्ट होत आहे. ही अत्यंत काळजी वाढवणारी बाब आहे. कारवीची जंगले जशी नष्ट होत आहेत, तसे या भागातील तापमान आणि पर्जन्यमानावरही घातक परिणाम होताना दिसत आहे. काही भागात तर कारवीची जंगले संपूर्णपणे नष्ट झालेली आहेत. बेसुमार तोड, चोरटी वाहतूक, जळाऊ लाकूड म्हणून होणारी तोड, यातून कारवी नष्ट होण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. भंडारदरा कळसूबाई अभयारण्यातील कारवीचे जंगल. "बायफ' संस्थेची कारवी जगविण्यासाठी धडपड

बायफ संस्थेच्या माध्यमातून कारवीचे कृत्रिम जंगल तयार करण्याचा एक छोटा प्रयोग पांजरे या भंडारदऱ्याजवळील आदिवासी गावामध्ये सन 2007 मध्ये करण्यात आला होता. कारवीची बियाणे स्थानिक जंगलातून गोळा करून साठवण्यात आली. पाणलोट क्षेत्र विकासात जी कामे पडीक व उताराच्या जमिनीवर केली होती, त्या जमिनीवर कारवीची बियाणे उन्हाळ्यात टाकण्यात आली. त्यानंतर पाऊस पडल्यावर ही उन्हामुळे तापलेली बियाणी उगवून आली आहेत. हेही वाचा ः कोरोनाची काळी किनार, तरी हिरव्या वनराईवर प्रकाशफुलांची पखरण पर्यावरणदृष्ट्या व जैवविविधता जतन करण्यासाठी कारवीचा मोठा उपयोग होतो. गरज आहे ती या प्रयोगाकडे गांभीर्याने बघून हे तंत्रज्ञान शासनाने व स्थानिक जनतेने आत्मसात करून कारवीचे जंगल वाढवण्याचे व वाचवण्याचे. खासगी जमीन मालकांनीही आपल्या पडीक जमिनीवर कारवी पेरून पर्यावरणाचा समतोल राखून स्वतःची प्रगती साधणे शक्‍य आहे.

- जितीन साठे, विभागीय अधिकारी, बायफ, नाशिक



