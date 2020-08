ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाला बरं का, नगरच्या सीईओंनी दिला हा आदेश

नगर ः ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यावरून राज्यात बरेच राजकारण झाले. कोर्ट कचेर्याही झाल्या. परंतु प्रशासक नेमण्याबाबत निर्णय झाला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेतर्फे संबंधित तालुक्‍यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रशासक नियुक्तीचे प्रस्ताव तयार करून, ते जिल्हा परिषदेला सादर करण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी केली आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. मात्र, कोरोनामुळे या काळात निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रशासकांच्या नियुक्तीवर चांगलाच तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, आता हा तिढा सुटला आहे. हेही वाचा - भाजप कशातही राजकारण करू शकते जिल्हा परिषदेने सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करून, तो तातडीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे कार्योत्तर मंजुरीसाठी पाठविण्याची सूचना केली आहे. प्रशासक नियुक्त करताना, संबंधित अधिकारी हा विस्तार अधिकाऱ्यांच्या दर्जाचा असावा, अशी अट घातली आहे. प्रशासकाला सरपंचांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करून त्यांची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडावे लागणार आहेत. प्रशासकाचे अधिकार कोणत्याही वेळी व कोणत्याही कारणाने काढून घेण्याचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल, त्या दिवसापासून प्रशासक पद व अधिकार तत्काळ संपुष्टात येतील, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: It was decided to appoint an administrator on the Gram Panchayat