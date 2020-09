स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत जामखेड टॉप टेनमध्ये

जामखेड : ""संपूर्ण देशात स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा होत असून, विविध गटांत होणाऱ्या स्पर्धेत जामखेडला पहिल्या 10 क्रमांकांत स्थान मिळेल असे काम करू. जामखेडची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे,'' असे आवाहन आमदार रोहित पवार यांनी केले. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेच्या तयारीसाठी पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच समन्वय समितीची बैठक झाली. "गारबेज क्‍लीन'चे संचालक प्रवीण नायक, भूषण देशमुख, मुख्याधिकारी मिनीनाथ दंडवते, प्रा. मधुकर राळेभात, प्रा. राजेंद्र पवार, सुरेश भोसले, रमेश आजबे आदी उपस्थित होते. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेसाठी सर्व पक्षांचे पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, व्यापारी संघटना, तसेच सर्व ग्रामस्थांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करीत पवार यांनी स्पर्धेची नामांकने, त्याचे निकष व स्पर्धेत घ्यायची काळजी, अशा विविध बाबींची माहिती दिली. स्वच्छता सर्वेक्षण लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. मुख्याधिकारी दंडवते यांनी, काही दिवसांतच जामखेडचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे सांगितले. संपादन - अशोक निंबाळकर

