जामखेडच्या आरोळे कोविड सेंटरला निधीअभावी लागली घरघर

जामखेड : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच महिन्यांपासून जामखेड येथील डॉ. शोभा आरोळे व रवी आरोळे संचलित ग्रामीण आरोग्य प्रकल्प जामखेडकरांसाठी आधारवड ठरतोय. पाच महिन्यात तब्बल कोट्यावधींच्या खर्चाचा भार त्यांनी सोसला. सध्या दैनंदिन खर्चाचा भार वाढला आहे. आतापर्यंतच्या सर्व खर्चाचे ओझे संस्थेने स्वतः च्या खांद्यावर घेतले आहे. मात्र, यापुढे त्यांना मदतीची गरज आहे. समाजातील दातृत्व संपन्न व्यक्तींनी मदतीसाठी पुढे यायला हवे, असे आवाहन प्रकल्पाचे संचालक रवी आरोळें यांनी केले आहे .



क्वारंटाईन झालेले लोकांची सर्व व्यवस्था ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाच्या वतीने केली जात आहे. याकरिता शासनाचा एक छदामही त्यांना मिळत नाही. सध्या एकशे वीस रुग्ण अँडमीट आहेत तर तब्बल पाचशे रुग्ण येथून चांगले कोवीड सेंटरमधून बरे होऊन बाहेर पडले. दररोज खर्चाचा आकडा वाढतोय, भौतिक सुविधांबरोबरच, आरोग्य सुविधा व निवासी व्यवस्था, दोन वेळचे जेवण, नाश्ता ही व्यवस्था संस्था चोख बजावत आहे. हेही वाचा - बेफिकीर संगमनेरकर, दोन हजार झाले बाधित या करिता दररोज सरासरी पंच्याहत्तर हजाराचा भार सोसावा लागतोय. पाच महिन्यात कोटींहून अधिक रक्कमेचा उंबरठा ओलांडला आहे. हा भार प्रकल्प संचालक डॉ. शोभा आरोळे आणि त्यांचे बंधू रवी आरोळे यांनी सामाजिक जाणीवेतून उचललाय. यानिमित्ताने या दोन्ही भावंडांनी दाखविलेले दातृत्व त्यांच्या आई- वडील रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. रजनीकांत आरोळे आणि डॉ. मेबल आरोळे यांचे नाव 'सार्थ' करणारे ठरले..

प्रकल्पाकडे या पुढील काळात दररोजचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी अडचण निर्माण झालेली आहे. हे कोविड सेंटर सुरू ठेवणे जामखेडकरांसाठी खूप गरजेचे आहे . त्यामुळे या प्रकल्पाला समाजातील दातृत्व संपन्न व्यक्तींनी स्वतःहून पुढे येऊन आर्थिक मदत केली तरच हा सामाजिक जाणीवेचा वसा पुढे सुरू ठेवणे सोयीस्कर ठरेल. अन्यथा जामखेड घरांसमोर शासकीय यंत्रणेच्या आधारावर कोविड सेंटर निर्माण करणे मोठे अवघड आणि जिकरीचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला मदतीचा हात जामखेडकरांनी ध्यायला हवा; हे मात्र निश्चित ! आरोळे भावंडांनी रुग्णांना दिला धीर ! क्वारंटाईन सेंटर म्हटले की, जबरदस्तीने डांबून ठेवले जाईल की काय, अशी भीती सुरवातीला लोकांच्या मनात होती. ही गैरसमजूत दुर करुन क्वारंटाईन सेंटर ही संसर्ग वाढू नये म्हणून कोरोना संशयित व्यक्तींना डाॅक्टरांच्या निगरानीखाली ठेवण्याची व्यवस्था आहे. हे लोकांच्या मनावर या भावंडांनी रुजवले. क्वारंटाईन असलेल्या लोकांना औषधोपचारासोबतच त्यांचे मनोधैर्य उंचावणे, प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी आरोग्यवर्धक आहार देणे व इतर उपचार येथे सुरू आहेत. सुरूवातीला क्वारंटाईन सेंटर म्हणुन सूरू केलेल्या या सेंटरचे रूपांतर कोविड-19 पाॅझिटिव्ह पेशंट ट्रिटमेंट सेंटरमधे झाले. गेले काही दिवसांपासून अनेक कोरोना रुग्ण येथे यशस्वीरित्या उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. संपादन - अशोक निंबाळकर



