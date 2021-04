वाचनातून माणसाची बुद्धी तल्लख होत व्यासंग वाढतो : नामदेव राऊत

कर्जत (अहमदनगर) : वाचाल तर वाचाल.आपली मोठी पुस्तके व ग्रंथ संपदा असून तीच्या वाचनातून माणसाची बुद्धी तल्लख होत व्यासंग वाढतो. आजच्या जन्मदिवशी या पेक्षा अनमोल भेट दुसरी नाही, असे प्रतिपादन उपनगराध्यक्ष नामदेव राऊत यांनी केले. महासंग्राम युवा मंचच्या वतीने श्री राऊत यांचा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. यापूर्वी वाढदिवसानिमित्त विविध सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जायचे त्यामध्ये कन्यादान विवाह सोहळा, चला हवा येऊ द्या कार्यक्रमातील कलाकारांचा संवाद तालुक्यातील आश्रमशाळांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप तसेच विविध क्रीडा स्पर्धां यासारखे कार्यक्रम आयोजित केले गेले होते. यावर्षी देशातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महासंग्राम युवा मंचने कोरोनाचे सर्व नियम पाळून वाढदिवस आगळ्या- वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला. त्यामध्ये नामदेव राऊत यांचे अभिष्टचिंतन व शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या सर्व कार्यकर्ते व मित्र परिवाराकडून हार, शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ या गोष्टींचा स्वीकार न करता फक्त पुस्तक स्वरूपातील भेट स्वीकारली गेली. सिद्धटेक: उजनी फुगवट्यात 'हेलिकॉप्टर'ची घुसखोरी..! या वाढदिवसानिमित्त सुमारे अडीच हजार पुस्तके भेट स्वरूपात जमा झाली. उप नगराध्यक्ष नामदेव राऊत यांच्या विनंतीवरून महासंग्राम युवा मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही सर्व पुस्तके कर्जत शहरातील तसेच तालुक्यातील विविध शाळांना व अध्यात्मिक संस्थांना ग्रंथालयासाठी भेट म्हणून दिली. राऊत म्हणाले, विद्यार्थ्यांना वाचनाची सवय लागावी व त्यातून देशाचे सुजाण नागरिक घडावे, हा या पाठीमागचा उद्देश होता. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अवतरल्याने वाचन संस्कृती मागे पडत चालली आहे. ती अविरतपणे पुढे चालू राहत लोकचळवळ बनावी ही अपेक्षा आहे. या पुस्तक भेट संकल्पनेचे समाजातील विविध स्तरातील लोकांकडून खूप कौतुक होत आहे. या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करण्याच्या उपक्रमाने एक नवीन आदर्श समाजापुढे ठेवला आहे. माजी मंत्री प्रा.राम शिंदे, खासदार डॉ सुजय विखे पाटील, नगराध्यक्ष प्रतिभा भैलूमे, सर्व नगरसेविका, विविध संस्था पदाधिकारी यांचे वतीने राऊत यांचा सत्कार करण्यात आला. महासंग्राम युवा मंचचे अध्यक्ष भारत मासाळ यांनी प्रास्ताविक केले तर अमृत काळदाते यांनी आभार मानले. अनिल गदादे यांनी सूत्रसंचालन केले.

Web Title: In Karjat the birthday of Deputy Mayor Namdev Raut was celebrated by gifting a book