(video) खाकीतील महिला जिंकतेय; पण आई हरतेय! 

नगर : घर... ऑफिस... रस्ता... मोटरसायकल कुठे नाही तेथे कोरोना दडून बसल्याची भीती आहे. संपूर्ण जग कोरोनारूपी राक्षसाने हादरून गेले आहे. असे असतानाही कुटुंब, मुले आणि घर सांभाळून महिला पोलिस कर्मचारी कोरोनाशी लढा देत आहेत. त्यात खाकीतील ही महिला पोलिस जिंकत असली, तरी तिच्यातील आई मात्र हरत आहे, अशा भावना महिला पोलिस कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. आई, बाहेर कोरोना आहे! पोलिस उपनिरीक्षक जयश्री काळे सांगतात... कोरोनाविरुद्धची लढाई सुरू झाली आणि आम्ही मैदानात उतरलो. आम्हाला नेहमीच बंदोबस्तासाठी रस्त्यावर राहावे लागते. त्यामुळे कुटुंबाला आणि मुलांना त्रास नको, म्हणून त्यांना गावी पाठवून दिले. आज तीन व सहा वर्षांचा मुलगा घरी ठेवून कर्तव्य बजावत आहे. दोन ते तीन दिवसांनी मुलांना भेटण्यासाठी जाता येते. पण गेल्यानंतर मुले अंगावर झेपावतात. त्यांना समजून सांगितल्यानंतर ते जवळ येत नाहीत. जेव्हा पुन्हा ड्यूटीवर जाण्यासाठी निघते, तेव्हा तीन वर्षांचा मुलगा म्हणतो, "आई, नको जाऊ बाहेर. बाहेर कोरोना आहे. तुला कोरोनाची भीती वाटत नाही का? आई ऐक ना माझं प्लीज...' असे म्हणून तो रडू लागतो. तेव्हा काळजाचे पाणी पाणी होते. पण हे सारे बाजूला ठेवून पोलिस सेवेचे कर्तव्य निभावण्यासाठी जिवाची पर्वा न करता आम्ही ड्यूटी करतो. कोरोनाविरुद्धचा लढा हा माझा एकटीचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे... मुलगाच घेतो माझी काळजी पोलिस कर्मचारी सुलभा औटी सांगतात... सकाळी लवकर उठून स्वत:चा स्वयंपाक करायचा आणि जेवण करून ड्यूटीला जायचे. कारण बाहेर पडल्यानंतर पुन्हा जेवण मिळते की नाही याची खात्री नाही. मिळाले तरी ते कोठे खायचे असा प्रश्‍न आहे. सर्वांच्या मनात कोरोनाची भीती, तशी आमच्याही मनात आहेच. ड्यूटी संपून घरी गेल्यानंतर मुलगा अंगावर झेपावतो. पण त्याला घेता येत नाही. सुमारे दीड तासानंतर सर्व काही आवरल्यानंतर त्याला घेता येते. तरी पण मनामध्ये कोरोनाची भीती कायम असते. मात्र, दुसऱ्याची सेवा करण्याचे व्रत स्वीकारले असून, सेवा म्हणून आज ते निभावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुलगाच माझी काळजी घेतो. "आई, ड्यूटीला गेल्यावर जपून राहा. हाताला नेहमी सॅनिटायझर लावत जा. तोंडाला मास्क बांधता जा,' असे सांगतो. व्हिडिओ कॉलवर मुलीची भेट पोलिस कर्मचारी माधुरी तोडमल सांगतात... कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने घर सोडून मैत्रिणीबरोबर पोलिस वसाहतीत राहू लागले. कारण, दररोज ड्यूटी कुठे करावी लागेल याचा नेम नाही. आपल्यामुळे कुटुंबाला त्रास नको, घरात लहान मुले आहेत. आता दररोज मुलीबरोबर व्हिडिओ कॉलवर बोलते. वाटलेच कधी मुलीला भेटावे, तर घरापुढे मैदानात उभे राहून तिच्याशी बोलते. या कोरोनाच्या लढ्यात खाकीतील महिला पोलिस कर्मचारी जिंकली; पण आईची माया नक्की हरली आहे, असे म्हणावे लागेल. पोलिस भरती होताना अनेक स्वप्ने पाहिली होती. परंतु, कोरोनासारखे संकट येऊन कुटुंबापासून बाजूला करेल, असे कधी वाटले नव्हते. कारण आतापर्यंत चोवीस-चोवीस तास बंदोबस्त केला. त्याचे कधीच काही वाटले नाही; पण आज बंदोबस्त करून कुटुंब, मुले जवळ नसल्याचे दु:ख आहे. हे दु:ख बाजूला सारून पोलिस सेवेचे व्रत निभावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुलांना दूर ठेवून राहणे जिकिरीचे पोलिस कर्मचारी स्मिता भागवत सांगतात... कोरोनाचे संकट आले आणि मनात भीती निर्माण झाली. पोलिस सेवेचे व्रत असल्याने ड्यूटी करावीच लागणार हे माहीत होते. पण आपल्यापासून मुलांना त्रास नको, म्हणून त्यांना गावाकडे सोडले आहे. मुले व्हिडिओ कॉल करून दररोज विचारपूस करतात. "आई तू काळजी घे... बाहेर पडल्यानंतर कायम सॅनिटायझरचा वापर कर,' असे सांगतात. मुलांना दूर ठेवून राहणे जरा जिकिरीचे आहे. पण कोरोनासारख्या संकटात प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे.

