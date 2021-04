कुकडीची निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही, पंधरकर शेतकऱ्यांचे पॅनल करणार

श्रीगोंदे : ""कुकडी साखर कारखान्याच्या कारभारात गोंधळ आहे. शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर मिळत नाहीत. कार्यक्षेत्रातील ऊसतोडणीत मनमानी झाली आहे. सोबत कोण असेल याचा विचार न करता, सामान्य सभासदांची सोबत घेऊन कुकडी कारखाना निवडणुकीत पॅनल उभे करू,'' अशी भूमिका जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दिनकर पंधरकर यांनी व्यक्त केली. पंधरकर म्हणाले, ""कारखान्याची निवडणूक कोरोनामुळे लांबणीवर पडत आहे. विरोधकांना उमेदवार मिळू नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी षडयंत्रही रचले; मात्र अशा राजकीय खेळ्यांना आम्ही पुरून उरणार आहोत. कारण, सामान्य सभासदाची भूमिका आमच्यासोबत आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत आहेत. मात्र, त्यासाठी कारभार चांगला व पारदर्शी हवा. कारखान्यात पाच वर्षांत गोंधळच आहे.'' सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लढताना सोबत कोण येणार, याचा विचार न करता निवडणूक लढविणारच, असे सांगत पंधरकर म्हणाले, ""ज्या गावात कुकडी कारखाना उभा आहे, त्या पिंपळगाव पिसे येथे यंदा 65 हजार एकर ऊस गाळपासाठी होता. मात्र, वीस हजार एकर ऊसच कुकडी कारखान्याला गेला. याशिवायचा ऊस बाहेरच्या कारखान्यांनी नेला. ही अवस्था असणाऱ्या कारखान्याची निवडणूक लढविली नाही, तर कारखाना शेतकऱ्यांच्या मालकीचा राहणार नाही. विरोधी उमेदवार मिळू नयेत यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी महत्त्वाच्या लोकांचा ऊस जाणीवपूर्वक गाळपाला नेला नाही. सलग तीन वर्षे ऊस कारखान्याला घातला नसल्याने संबंधित सभासद उमेदवारी करू शकत नाही. या नियमाचा गैरफायदा घेण्यासाठी डाव टाकले गेले. तरीही पॅनल उभे करणार असून, निवडणूक लढवू.''

