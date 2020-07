बेलवंडीत माजी सरपंचाच्या उशालाच राहतो बिबट्या...वन विभाग म्हणतो आम्ही नाही पाहिला 

श्रीगोंदे : दोन महिन्यांपासून तालुक्यातील बेलवंडी येथे बिबट्याची मोठी दहशत आहे. एक मादी आणि तिचे दोन पिल्ले गावातील ठराविक भागात मुक्त संचार करीत असतात. तेथील माजी सरपंच दिलीप रासकर यांच्या घराच्या लगत काल बुधवारी रात्री बिबट्या झोपला होता.

गेल्या महिन्यात बेलवंडी स्टेशन परिसरात बिबट्या मुक्त संचार करतानाच व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर श्रीगोंदे येथील वन विभागाच्या अधिकारी ब कर्मचाऱ्यांनी पाहणी करीत या ठिकाणी पिंजरे लावले होते. परंतु नंतर तो बिबट्या न सापडल्याने हटवण्यात आले. हेही वाचा - भेळीखालच्या कागदामुळे त्याच्या आयुष्याचं सोनं नंतरही हा बिबट्या आपल्या बछड्यासह बेलवंडी स्टेशन व पेट्रोल पंप परिसरात अनेक वेळा विविध वेळी दर्शन दिले आहे. जून महिन्यात माजी सरपंच रासकर यांच्या घराच्या पाठीमागे पवार राजकुमार या सेवानिवृत्त जवानास हा बिबट्या दिसला होता. त्यावेळी वन विभागास याबाबत रासकर यांनी कल्पनादेखील दिली. वन विभागाने पुन्हा एकदा पिंजरे उपलब्ध नाहीत असे नेहमीचे उत्तर दिले. आज सकाळी रासकर घराच्या पाठीमागे जुन्या पडक्या घरातून बिबट्याचा एक बछडा शेताच्या दिशेने बाहेर पळालेला पाहिला आणि वस्ती व आसपास च्या परिसरात पुन्हा एकदा भीतीमय वातावरण निर्माण झाले आहे .

या बाबत वनक्षेत्रपाल अश्विनी दिघे यांची प्रतिक्रिया समजली नाही. संपादन - अशोक निंबाळकर

