पर्यटकांच्या गर्दीविनाच फुलणार तिथे प्रकाशफुले 

अकोले : ग्रीष्म ऋतू संपतो न संपतोय तोच वर्षाराणीच्या स्वागतासाठी निसर्ग देवताच जणू काजव्यांच्या रूपात धरतीवर अवतरलीय की काय असा विचार मनात चमकून जातो. गगनातील तारांगणच जणू भुईवर उतरलेय! इथे रात्रच चांदण्याची झालीय, असा आभास काजव्यांची मायावी दुनिया निर्माण करते. मात्र हा निसर्गाविष्कार पर्यटकांना, निसर्गप्रेमीना या वर्षी पाहता येणार नाही. कोरोनामुळे तालुक्‍यातील दहा ग्रामपंचायतींनी ठराव करून काजवा महोत्सवाला येण्यास प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे काजवा महोत्सवाला यंदा कोरोनाच्या काळ्या किनारीने झाकोळून टाकणार आहे... "कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून चार हात दूर राहण्यासाठी आमच्या गावांत या वर्षी काजवा महोत्सवाला येऊ नका' अशी विनंती करतानाच या कालावधीतही पर्यटकांना बंदी घालावी, अशी पत्रे भंडारदरा अभयारण्य परिसरातील ग्रामपंचायतींनी भंडारदरा वन्यजीव विभागास दिली आहेत. त्या मुळे या वर्षी भंडारदरा परिसरातील काजवे पर्यटकांच्या गर्दीविनाच चमकणार आहेत. काजव्यांची मायावी दुनिया

निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेल्या नगर जिल्ह्यातील पर्यटनपंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारदरा परिसरातील निसर्ग ऋतुमानानुसार बदलत असतो. पावसाळ्यातील जलोत्सव, ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमधील फुलोत्सव आणि मे-अखेर आणि जूनच्या पहिला पंधरवड्यात भंडारदरा-घाटघर-कळसूबाई परिसरातील हजारो झाडांवर काजव्यांची ही मायावी दुनिया अवतरते. कळसूबाईच्या पायथ्याशी वसलेल्या घाटघर, उडदावणे, पांजरे, मुरशेत, मुतखेल, कोलटेंभे, भंडारदरा, चिचोंडी, बारी या आदिवासी खेड्यांच्या शिवारात, तसेच रंधा धबधब्याजवळची झाडे लक्षावधी काजव्यांनी लगडली आहेत. हिरडा, बेहडा, सादडा, जांभूळ, आंबा, उंबर अशा निवडक झाडांवरच काजव्यांचा हा काही दिवसांचा अद्‌भुत खेळ चालतो. निसर्गाचा मनोहारी आविष्कार

ज्या झाडांवर काजव्यांची काही क्षणांची का होईना वस्ती असते, ती झाडे ख्रिसमस ट्रीसारखी दिसतात! झाडांच्या खोडांवर, फांद्यावर, पानांवर लक्ष-लक्ष काजवे बसलेले असतात. लुकलुकत होणारी काजव्यांची प्रकाशफुले आपल्या डोळ्यांना सुखावून जातात. कुतूहलमिश्रित आणि विस्मयचकित मुद्रेने निसर्गवैभव आपण पाहतच राहतो. आणि पाहता-पाहाता भान हरपून जातो. डोंगरदऱ्यांतील रस्ते, टेकड्या रात्रीच्या वेळी पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जातात. निसर्गाचा हा मनोहारी आविष्कार डोळ्यात साठविण्यासाठी मुंबई, ठाणे, नगर, नाशिक, पुणे या व अन्य जिल्हांतून पर्यटक येथे गर्दी करतात. यंदा मात्र पर्यटकांना बंदी

सध्या काजवा महोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, मागील दोन-अडीच महिन्यांपासून जगभर सुरू झालेला कोरोनाचा उपद्रव थांबत नाही. अकोले तालुक्‍याच्या सीमांवरील तालुक्‍यांतही कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. हा कोरोना आपल्या गावात येऊ नये म्हणून दक्षता घेत भंडारदरा परिसरातील गावांनी पाऊल उचलले आहे. या परिसरातील ग्रामपंचायतींनी, तसेच वन्यजीव विभागाने मागील अडीच महिन्यांपासून या परिसरात पर्यटकांना येण्यास बंदी घातली आहेच; शिवाय आता काजवा महोत्सव सुरू होणार असल्याने आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव थांबत नसल्याने आपल्या गावात इतर कोणी येऊन घाण करू नये, म्हणून पुन्हा एकदा या परिसरातील नागरिक, ग्रामपंचायतींनी भंडारदरा वन्यजीव विभागास पत्रे दिली आहेत. आपल्या परिसरात पर्यटकांनी येऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लॉकडाउन असल्याने भंडारदरा परिसर तसाही सध्या पर्यटकमुक्त आहे. यापुढेही काही दिवस पर्यटकांना परिसरात येण्यास बंदी असेल, अशी माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी डी. डी. पडवळ यांनी "सकाळ'ला दिली.

