नगरमधील प्रतिष्ठित डॉक्टरांच्या नावाने ५० लाखांचे लोन, औरंगाबादच्या तिघांना अटक

नगर ः शहरातील एका प्रतिष्ठित डॉक्‍टराचा बनावट ई मेल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बजाज फायनान्स कंपनीला 50 लाख रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाची पडताळणी करण्यासाठी डॉक्‍टरांशी संपर्क साधल्यावर हा प्रस्ताव बनावट असल्याचे उघडकीस आले. डॉक्‍टरांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सायबर पोलिसांनी चौघांची टोळी जेरबंद केले आहे. शहरातील प्रतिष्ठित डॉक्‍टरांच्या नावाने बनावट ई-मेल, बनावट कागदपत्रे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबाईल सीमकार्ड काढण्यात आले होते. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर बजाब फायनान्स कंपनीकडे 50 लाख रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव ता.23 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. डॉक्‍टरांना याबाबत माहिती ता. 25फेब्रुवारी रोजी मिळाली. डॉक्‍टरांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करणे, फसवणूक करणे आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सायबर पोलिसांच्या पथकाने तांत्रिक माहितीच्या आधारे या गुन्ह्याचा तपास केला. आरोपी तेजस प्रमोद मोगल (वय 32, रा. सिडको, औरंगाबाद), शुभम रमेश नंदगवळी (वय 26, रा. गुलमंडी, औरंगाबाद), अमोल सतीश सोनी (वय 33, रा. बसवंतनगर, औरंगाबाद) आणि सतीश बापू खांदवे (वय 27, रा. वाकोडी, ता.नगर) यांना अटक करण्यात आले. आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले आता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, अतिरिक्‍त अधीक्षक सौरभ अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर साळवे यांच्या नेतृत्वाखालील सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली.



