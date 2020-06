पारनेर : कोरोनामुळे जनजीवनच बदलून गेले आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम, लग्नसोहळे, अंत्यविधीसह इतर कार्यक्रमाच्या उपस्थितीवर बंधने घातली आहेत. लग्नासाठी अवघी 50 वऱ्हाडी, तर अंत्यविधीसाठी 20 जणांनाच परवानगी आहे. सुरवातीला ही बाब स्वीकारणे लोकांना जड गेले. मात्र, आता लोकांनाही त्याची सवय झाली. इतकेच नव्हे, तर हाच नियम यापुढेही कायम ठेवावा व सरकारने तसा कायदाच करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषत: लग्नसोहळ्यात लाखो रुपयांची बचत होत आहे. हेही वाचा : जिल्हा क्रीडाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल होईना कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले. आता त्यातून काही प्रमाणात शिथीलता दिली असली, तरी अजूनही गर्दी टाळण्यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंधने आहेत. लग्नासाठी फक्त 50 वऱ्हाडीच उपस्थित राहू शकतात. तसा सरकारी आदेशच आहे. या निर्णयाबाबत सुरवातीला नाराजी व्यक्त झाली. काहींना मुला-मुलींची लग्ने धुमधडाक्‍यातच करायची असल्याने, ती पुढे ढकलली. काहींनी आहे ती परिस्थिती स्वीकारत लग्न उरकली. सुपे : कोरोनामुळे मोजक्‍या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न होत असल्याने अशा प्रकारे मंडप डेकोरेशन केले आहे. गरीबांची कुचंबणा थांबली मोजक्‍या लोकांत लग्न होत असल्याने खर्चात मोठी बचत झाली. वऱ्हाडींची धावपळ कमी झाली. यजमान घरचा ताण कमी झाला. ना बॅंड, ना डिजे, त्यामुळे लग्न खोळंबून धरणारी मिरवणूक थांबली. वराती बंद झाल्या. त्यावर होणारा वायफळ लाखो रुपयांचा खर्च थांबला. सुरवातीला जड गेलेला निर्णयच लोकांना आता आवडू लागला आहे. लोकांनाही त्याची सवय झाली असून, लग्नाचा हा नवीन फंडा लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे गरीबांची होणारी आर्थिक कुचंबणा थांबली. सप्तपदीलाच महत्त्व कमी वऱ्हाडीत लग्न झाल्याने समाधान वाटले. आमचे नातेवाईक व आम्हालाही फार धावपळ करावी लागली नाही. खर्चात मोठी बचत झाली. उपस्थिती कितीही असो, होम हवन व सप्तपदीलाच लग्नात खरे महत्व आहे. बाकी सर्व खर्च वायफळ होतो.

- सागर म्हस्के, नुकतेच लग्न झालेला नवरदेव

