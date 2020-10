कृषी विद्यापीठात अनेक पेन्शन प्रकरणे व निवृत्ती वेतन देयके प्रलंबित 

राहुरी विद्यापीठ : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील पेन्शनची कागदपत्रांसाठी एका कर्मचाऱ्यास नुकतीच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी अटक केली. विद्यापीठातील अशा प्रवृत्तीस लगाम लागल्यामुळे अनेकांनी आज विद्यापीठात दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची चर्चा करतांना आनंद व्यक्त केला. गेल्या वर्षभरापासून सेवानिवृत्त, मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित असून काही कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या वारसांना निम्मी पेन्शन सुरु करुन त्यांच्या कुटुंबियांचे तात्पुरते समाधान केले आहे, तर काही प्रतिक्षेत आहे. वेतन त्रुटी,वेतन आयोगातील फरक, इतर वसुली, अपुर्ण सेवा पुस्तके, न्यायालयीन बाबी, सेवेत रुजू झाल्यापासूनची काही कागदपत्रे अशा अनेक बाबींमुळे ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समजते. दरम्यान कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीमुळे विद्यापीठाच्या अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कमही मिळाली नसल्याचे दिसून येत आहे. आता या लाचखोरी प्रकरणामुळे या प्रलंबित प्रकरणांचे काय होणार, या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ प्रशासन व्याजासहीत मोबदला देणार की, दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन करणार. विद्यापीठामध्ये कार्यपद्धतीस किती वेळ असावा याबाबत कुठलीही नियमावली नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. पदव्युत्तर महाविद्यालयाच्या एका माजी विभाग प्रमुखासही पेन्शन सुरु करण्यासाठी पैसे न दिल्याने महत्‌प्रयासाने सुमारे नऊ महिने प्रतीक्षा करावी लागली. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन सुरु करण्यासाठी पैसे दिले होते, त्यांनीही याबाबत सावध भुमिका घेतली असून विद्यापीठामध्ये मोठे रॅकेट असल्याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपूर्वी विद्यापीठाचा कुठल्याही वर्गातील कर्मचारी सेवा निवृत्त झाल्यास त्याच दिवशी त्याचे पेन्शन आदेश, फंडाची तसेच इतर देयकांच्या रक्कमेचा धनादेश सुपुर्त करुन त्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्याची प्रथा होती. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध कारणे दाखवून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याची प्रथा सुरु झाली असल्याचे दिसते.

कुलसचिव कार्यालयाकडे जास्तीत जास्त दहाच्या सुमारास प्रकरणे प्रलंबित आहेत, उर्वरित प्रकरणे पेमेंटसाठी नियंत्रक कार्यालयाकडे जमा केलेली आहेत. तेथे चौकशी करावी लागेल. - आशा पाडवी, उपकुलसचिव (प्रशासन) विद्यापीठाच्या नियंत्रक कार्यालयाकडे दैनंदिन टपाल निघत असून एका दिवसामध्ये प्रकरण निकाली काढण्यात येवून पुढे पाठविले जाते. जास्तीत जास्त दहाएक प्रकरणे प्रलंबित असू शकतात. कुलसचिव कार्यालयात अधिक माहिती मिळू शकेल. - एजाज सय्यद, सहाय्यक नियंत्रक, पेन्शन विभाग

