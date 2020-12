कृषी कायद्याबाबत विरोधकांकडून शेतकऱ्यांमध्ये बुद्धिभेद करण्याचे काम सुरु : राधाकृष्ण विखे पाटील

कोल्हार (अहमदनगर) : शेतकरी स्वावलंबी होण्यासाठी केंद्राने केलेल्या नवीन कृषी कायद्याबाबत विरोधकांकडून शेतकऱ्यांमध्ये बुद्धिभेद करण्याचे काम सुरु आहे. या कायद्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये पसरविला जाणारा गैरसमज दूर करण्याचे काम कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी करावेत, असे आवाहन आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोल्हार येथे सुरु केलेल्या आधारभूत मका खरेदी केंद्राचे उद्घाटन विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्याप्रसंगी विखे पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. भास्करराव खर्डे होते. यावेळी बाजार समितीचे सभापती भाऊसाहेब जेजुरकर, उपसभापती बाळासाहेब जपे, अॅड. सुरेंद्र खर्डे, अशोक आसावा, भाऊसाहेब खर्डे, नंदकिशोर राठी, अॅड. उदय खर्डे, ज्ञानेश्वर खर्डे, डॉ. संजय खर्डे, नंदकुमार खांदे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) दिग्विजय आहेर, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी हनुमंत पवार, जिल्हा पुरवठा निरीक्षक योगेश पालवे, बाजारसमिती सचिव उद्धव देवकर उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले, बाजार समितीने किमान आधारभूत मका व सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला जास्त भाव मिळून अधिक फायदा मिळेल. सोयाबिनला शासकीय भाव 3800 रुपये प्रती क्विंटल असताना राहत्यात मात्र क्विंटलमागे 500 रुपये जास्त भाव मिळाला आहे, त्याचप्रमाणे डाळिंब व कांदा मध्यस्थांमार्फत विकण्यापेक्षा शेतकार्यंना थेट लीलावाप्रमाणे विकता आला आहे. डाळिंबला राज्यात सर्वाधिक भाव देणारी राहाता बाजारसमिती ठरली आहे. शेतकरी व्यापरी झाला तरच तो स्वावलंबी होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सामुदायिक शेती व फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्याची संकल्पना स्वीकारण्याची गरज आहे. प्रास्तविक माजी सभापती बापूसाहेब आहेर यांनी केले. जिल्हा निबंधक दिग्विजय आहेर यांचेही भाषण झाले, बाळासाहेब जपे यांनी आभार मानले. राहाता बाजार समितीत एक जानेवारीपासून पेरू व चीक्कुचे जाहीर लिलाव सुरु करणार असून महिन्याभरात सुट्ट्या कांद्यांचेही (गोण्यांशिवाय ) लिलाव पद्धतीने खरेदी सुरु करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. संपादन : अशोक मुरुमकर

