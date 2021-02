गुंठाभर शेती असली तरी गाजर करील मालामाल, अकोल्याचा शेतकरी कमावतो लाखो

अहमदनगर : अकोले तालुका तसा दुर्गम आणि निसर्गाचे अनेक रूपे लाभलेला तालुका आहे. एका टोकाला तीन हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो तर दुसऱ्या टोकाला 500 मिलिमीटर पाऊस असतो. अशी परिस्थिती असतानाही शेतीचे विविध पॅटर्न या तालुक्यात पहायला भेटतात. हेही वाचा - ठाकरेंसारखा सरळमार्गी मुख्यमंत्री झाला, हे आपले भाग्यच एकीकडे भात पिकवणारा तालुका ही ओळख असली तरी दुसऱ्या बाजूला बाजरीसारखी कोरडवाहू पिकेसुद्धा याच तालुक्‍यात घेतली जातात. पारंपारिक पिकांमुळे व लहरी हवामान व पर्जन्यमान यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेला पण बघतो, परंतु या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून तालुक्यातील गणोरे येथील तुकाराम दातीर यांनी गाजराची शेती फुलवली आहे. अल्पभूधारक शेतकरी तुकाराम दातीर हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. वडिलोपार्जित सुमारे 2 एकर निमबागायती-कोरडवाहू शेती त्यांचा चरितार्थ चालवण्याचा आधार आहे. गावातील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे तेही पारंपरिक शेती करीत होते. या पारंपारिक शेतीतून येणारे उत्पन्न हे शाश्वत नसल्याने व उत्पादन खर्च डोईजड होत असताना शेतीवर कुटुंब चालवणे त्यांना अवघड जाऊ लागले. त्यातूनच शेती लहरी पावसावर अवलंबून असल्याने मिळणारे उत्पन्न फारसे नसायचे. त्यातून कुटुंबाचा खर्च व मुलांचे शिक्षण यांचा ताळमेळ बसवणे अवघड जाऊ लागले. पाच वर्षांपासून प्रयोग यशस्वी पर्याय म्हणून गेली 5 वर्ष त्यांनी गाजर शेतीचा प्रयोग केला. आणि तो कमालीचा यशस्वीही ठरला. त्यांची गाजर शेती या भागातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. तुकाराम दातीर व अर्धांगिनी अलका हे दाम्पत्य गेली 39 वर्षांपासून शेती व्यवसाय करतात. यापूर्वी ते पारंपरिक पिके बाजरी, मका, गहू, हरभरा, इत्यादी घ्यायचे. परंतु ती परवडणारी नसल्याने त्यांनी वेगवेगळ्या पिकांचा पर्याय तपासायला सुरुवात केली. चांगले वाण निवडले गावात गावरान गाजराची शेती पहिल्यापासून केली जायची. त्यानंतर बाजारात मागणी असलेल्या गाजराचे बियाणे त्यांनी स्थानिक कृषी केंद्रातून उपलब्ध करून घेतले. शेतीमध्ये मिळणारे उत्पन्न आणि गाजराच्या पाल्यापासून दुधाळ जनावरांना मिळणारा चारा हा दुहेरी फायदा त्यांना आकर्षित करून गेला. त्यांनी गाजर शेतीसाठी दरवर्षी 20 गुंठे क्षेत्र ठेवण्याचे ठरवले. गुजरातहून आणला वाण गाजर शेतीचा प्रयोग आपल्या शेतावर सर्वप्रथम वर्ष 1990 मध्ये राबवला. त्यावर्षी त्यांना गाजराला बऱ्यापैकी भाव मिळाला. खर्च वजा जाता एकरी 20 हजार रूपये उत्पन्न मिळाले. चालू हंगामातही त्यांनी गाजराची शेती 20 गुंठे क्षेत्रावर फुलवली आहे. गाजराचा मधूबन हा ज्ञान संस्थेचा अहमदाबाद येथील वाण त्यांनी 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी पेरला. एकरी सुमारे दोन किलो बियाणे लागले. अशी केली लागवड अत्यंत कमी खर्चात, कमी श्रमात, कमी दिवसांत येणारे हे पीक आहे. त्यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या जमिनीवर घरचेच शेणखत दोन ट्रॉली पसरवून दिले. त्यानंतर एक फुटाची सरी पाडून फोकून पद्धतीने त्यावर बियाण्याची पेरणी केली. पेरणीनंतर पिकाला वेळोवेळी पाणी देणे तर नियंत्रण इत्यादी कामे लक्षपूर्वक पूर्ण केली. सुमारे 3 महिन्यांच्या कालावधीनंतर गाजर पीक काढणीस तयार झाले. सव्वा लाखाचे उत्पन्न अपेक्षित त्यांना एकरी खर्च वजा जाता एक ते सव्वा लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी याच हंगामामध्ये काढलेल्या गाजरांना सुमारे 90 हजार रुपयांचे उत्पन्न त्यांना झाले होते. शेतीला जोडधंदा दुग्ध उत्पादनाचा असल्याने त्यासाठी लागणारा चारा त्यांना गाजर पिकातून मिळतो. त्यांच्याकडे दुधाळ गाई आहेत. गाजर पिकाचा वरचा भाग चारा म्हणून वापरला जातो. गुरांना गाजरांचा चारा, दुधात झाली वाढ चारा अत्यंत पौष्टिक असतो. त्यामधून मिळणारे जीवनसत्व व खनिज दूध उत्पादनात वाढ घडवून आणतात असा त्यांचा अनुभव आहे. त्यांनी गाजराचा पाला चारा म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली. त्यातून दुधाची प्रत व उत्पन्न वाढले आहे. गाजर हे जमिनीखाली वाढणारे पीक असल्याने जमीन भुसभुशीत व भरपूर सेंद्रिय पदार्थयुक्त असली पाहिजे. त्याप्रमाणे काळजी घेतल्याने गाजराची लांबी सुमारे एक फुटापर्यंत झाले आहे. चवीला गोड चवीला अत्यंत गोड असलेले हे गाजर आकाराने मोठे असल्याने बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. तुकाराम दातीर यांनी केलेला प्रयोग परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बघून जात आहेत. सर्वत्र गाजर शेतीची जोरदार चर्चा आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून गाजराच्या शेतीने आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करता येते, हेच या उदाहरणातून स्पष्ट झाले.

Web Title: Millions of rupees are earned from carrot farming