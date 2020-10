आमदार मोनिका राजळेंच्या मनात चाललंय तरी काय, सोशल मीडियात चर्चेला उधाण

पाथर्डी ः उसतोड कामगारांचा संप सुरू झाला आहे. पाथर्डीत उसतोड मुकादमांचा मेळावा घेवुन कामगारांनी तोडणीच्या कामासाठी जाऊ नये, असे आवाहन कररून संप यशस्वी करण्यासाठी पंकजा मुंडे यांच्यापाठीमागे उभे राहण्यासाठी आमदार सुरेश धस व मोनिका राजळे यांनी काम सुरु केले आहे. पाथर्डी शेवगाव विधानसभा मतदार संघात मुंडे यांना मानणारा व तोडणी कामगार वर्ग मोठा आहे. त्यांना जपावे की जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांचा विचार करावा अशा कात्रीत आमदार मोनिका राजळे पडल्या आहेत. उसतोडणी कामगारांचा संप पुकारुन पंकजा मुंडे यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कारखान्यावर जायचे नाही संप यशस्वी झाला पाहिजे अशी भुमिका घेतली आहे. आमदार मोनिका राजळेदेखील साखर कारखानदार आहेत. त्यांच्या वेगवेगळ्या पक्षातील नातेवाईकांचे कारखाने आहेत. तोडणी कामगारांची बाजू घेतली तर कारखानदार नाराज व नाही घेतली तर मतदार नाराज व मुंडे यांचीही खपामर्जी. यामुळे पाथर्डीत झालेल्या मेळाव्यासाठी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दुर ठेवण्यात आले. मेळावा झाला. मात्र, त्यांचा जास्तीचा गवागवा होवु नये अशी काळजी घेण्यात आली. मुंडे यांची बाजु घेतल्यासारखे दाखवायाचे आणि इकडे कारखानदार नाराज होणार नाहीत, यासाठी धडपड करावी लागत आहे. पाथर्डी-शेवगाव मतदारसंघात पंकजा मुंडे यांच्या पाठिंब्याशिवाय विजय मिळवता येत नाही .पंकजा मुंडे यांच्या वाढदिवसाला पाथर्डीत एकही फलक लागला नाही. त्यावेळी त्यांच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. मुंडे यांच्या समर्थकांना वेळोवेळी डावलले जात असल्याची भावनाही वाढत आहे. मुंडेची मर्जी सांभाळली का विजय मिळतो असा समज झालेल्यांना आगामी निवडणुकीत दाखवुन देण्याची भाषा सोशल मीडीयातुन केली जाते. सध्या स्वर्गीय गोपिनाथ मुंडे यांच्या पुतळयाच्या जागेवरुनही सोशल मीडित वॉर सुरु आहे. भाजपातील जुने-वने असा वाद कधीही उफाळुन येवु शकतो. यामधे राजळे यांची मात्र चांगलीच दमछाक होताना दिसते. तरीही राजळे कोणाच्या विरोधात जुमानत नाहीत. त्या भाजपात आहेत तोपर्यंत त्यांचा कोणीही पराभव करुन शकत नाही असा दावा त्यांचे समर्थक करीत आहेत. राजळे यावर काय मार्ग शोधतात हे आगामी काळात समजणार आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

