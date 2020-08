खासदार डाॅ. विखे पाटील, कर्डिले, झावरे देणार के.के.रेंज बाबत गावांमध्ये स्पष्टीकरण

टाकळी ढोकेश्वर (नगर) : के.के.रेंज जमीन अधिग्रहण विषयाबाबत देशाचे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांची भेट घेतल्यानंतर खासदार डाॅ.सुजय विखे पाटील हे बाधीत गावांमध्ये जाऊन लष्कराची भुमिका स्पष्ट करणार आहेत. उद्या (ता.२३) रोजी पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी मधून खासदार विखे हे माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांच्यासह गावनिहाय बैठक सुरू करणार आहेत. याबाबत अशी माहीती की, पारनेर, राहुरी, नगर तालुक्यातील २३ गावांचा के.के.रेंजमध्ये समावेश असुन गेल्या काही दिवसांपासून सैन्य दलातील अधिकारी तेथे मोजमाप करताना दिसत आहेत, या पार्श्वभूमीवर खासदार विखे यांच्यासह कर्डिले, झावरे यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण व्यक्तींची भेट घेतली होती. यानंतर लष्करप्रमुखांबरोबर झालेल्या विस्तारीत भेटीत विखे, कर्डीले, झावरे यांनी यातील सर्व बाबी समजावून याबाबत लष्कराची भुमिका ऐकुन घेऊन याबाबत येथील लोकांची भुमिका मांडली होती. त्यानंतर तेथे झालेली चर्चा खासदार विखे हे त्यामधील गावांमध्ये जाऊन स्पष्ट करणार आहेत. रविवार (ता.२३) रोजी सकाळी १० वाजता ढवळपुरी मधील विठ्ठल मंदिरात पहिली बैठक सुरू होईल. त्यानंतर अनुक्रमे वनकुटे, पळशी, वडगाव सावताळ, गाजदीपूर या ठिकाणी हे शिष्टमंडळ लोकांशी सवांद साधणार आहेत. झावरे यांनी या बैठकीस ग्रामस्थांनी राजकीय मतभेद बाजुला ठेवून आपल्या गावाच्या रक्षणासाठी सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: MP Dr. Vikhe Patil has organized village wise meeting with Kardile, Jhaware regarding K K range