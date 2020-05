कर्तव्याने घडतो माणूस जाणून पुरुषार्था... 

नगर : महापालिका आयुक्तपदी बदली झाल्यावर श्रीकांत मायकलवर यांनी लगेच येऊन कार्यभार स्वीकारला. त्याच वेळी लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यामुळे पदभार स्वीकारण्यासाठी आलेले मायकलवार कुटुंब सोडून येथेच कामात गुंतले. काल (बुधवारी) त्यांचे मोठे बंधू चंद्रकांत मायकलवार (वय 65, रा. सोलापूर) यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्‍क्‍याने निधन झाले. मात्र, अशा दु:खाच्या प्रसंगातही आयुक्त श्रीकांत मायकलवार झेंडीगेट परिसरात कामात व्यस्त होते. आयुक्त श्रीकांत मायकलवार बंधू चंद्रकांत मायकलवार यांचे निधनाची बातमी आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांना काल दुपारीच समजली. महापालिकेतील अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सोलापूरला जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र, मायकलवार यांनी त्यास ठाम नकार देत, "आता नगरच माझे कुटुंब आहे. नगरकर कोरोनाच्या विळख्यात अडकले असताना, मी येथून जाऊ शकत नाही' असा निर्धार व्यक्त केला. नंतर लगेच त्यांनी महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बैठकही घेतली. तीत कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी चार पथके तयार केली. झेंडीगेट परिसराची पाहणी झेंडीगेट परिसर "हॉट स्पॉट' करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी काल सायंकाळी दिला. त्यानंतर द्विवेदी यांच्याबरोबर मायकलवार यांनीही झेंडीगेट परिसराची पाहणी केली. महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना झेंडीगेट परिसरात करायच्या कामाबाबत सूचना केल्या. कोरोनाविषयक कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला. काही कपड्यानिशी आले नि कामात गुंतले कौटुंबिक दुःख बाजूला सारत आयुक्त मायकलवार हे सध्या नगर शहराला पुन्हा कोरोनामुक्त करण्यासाठी लढत आहेत. शहरात केवळ पदभार स्वीकारण्यासाठी आलेले मायकलवार हे काही कपड्यानिशी आले होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच सोलापूरला जाऊन उर्वरित साहित्य व कुटुंब आणण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र, देशात लॉकडाऊन झाल्यामुळे मायकलवार पुन्हा सोलापूरला गेलेच नाहीत. गेल्या दीड महिन्यांपासून ते कुटुंबापासून दूर आहेत. रोज 17-18 तास नगरकरांच्या सेवेत कार्यरत आहेत. दरम्यान, चंद्रकांत मायकलवार यांच्या मागे आई, पत्नी, तीन भाऊ, दोन मुलगे, एक मुलगी असा परिवार आहे.

