नगरची महापालिका दिवाळीपूर्वी रस्त्यावरचे दिवे पाजळणार?

नगर ः शहरातील पथदिवे देखभाल व दुरुस्तीचे काम महापालिकेजवळ आहे. मात्र, पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसल्याने शहरातील अनेक पथदिवे नादुरूस्त स्थितीत आहेत. महापालिका स्थायी समितीकडे पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीचा प्रस्ताव पडून आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर "अंधेरा कायम' असून, दिवाळीपूर्वी तरी शहरातील रस्ते उजळणार का हे पाहणे आता औत्सुक्‍याचे झाले आहे. नगर महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वी पथदिवे घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. या पथदिवे घोटाळ्याच्या आरोपामुळे महापालिकेचे वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. या घोटाळ्याच्या आरोपामुळे महापालिकेच्या इलेक्‍ट्रिक विभागात काम करणारे अधिकारी पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीच्या कामात सावध भूमिका घेत होते. परिणामी शहरातील पथदिवे दुरुस्तीची कामे ठप्प राहिले. महापालिका आयुक्‍तांकडे 25 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीसाठी 25 लाख रुपयांपेक्षाही जास्त खर्च येणार आहे. शहरात 36 हजार पथदिवे आहेत. त्यातील 15 टक्‍के पथदिवे बंद आहेत. महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी महासभेत पथदिवे खरेदी व दुरुस्तीच्या कामाचा विषय घेतला होता. त्यात नगरसेवकांना स्थानिक कामांसाठी पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आणि त्यातील एक लाखांचा निधी पथदिव्यांसाठी देण्याचे निश्‍चित केले. 25 लाख रुपयांपेक्षाही जास्त खर्च येणार असल्याने या कामाच्या निधीला स्थायी समितीची मंजुरी आवश्‍यक आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. महापालिकेच्या स्टोअर विभागाने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार स्टोअर विभाग पथदिव्यांच्या साहित्याची खरेदी करणार आहे. लॉकडाउनमध्ये रात्री सात वाजेनंतर घराबाहेर पडण्यास नागरिकांना बंदी होती. त्यामुळे बंद पथदिव्यांच्या रोषणाईची नागरिकांना गरज जास्त भासली नाही. मात्र, आता लॉकडाउन शिथिल होताच शहरातील बंद पथदिवे नागरिकांची डोकेदुखी ठरत आहे. बंद पथदिव्यांमुळे मोकाट कुत्रे, चोऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. शहरातील रस्ते खराब असल्याने वाहन अपघात होऊ लागले आहेत. दिवाळीपूर्वी शहरातील पथदिवे उजळण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीची मान्यता आता आवश्‍यक आहे. शहरातील पथदिवे सुरू व्हावेत, यासाठी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनीही महापालिका आयुक्‍तांना निवेदने दिली आहेत. शहरातील पथदिवे - 36000

बंद असलेले पथदिवे - 5400

सुरू असलेले पथदिवे - 30600 शहरातील 15 टक्‍के पथदिवे बंद आहेत. त्यासाठीच्या साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यास स्टोअर विभागाकडून साहित्य खरेदी होऊन काम सुरू करता येईल.

- राजेंद्र मेहेत्रे, इलेक्‍ट्रिक विभाग प्रमुख, महापालिका, नगर संपादन - अशोक निंबाळकर

