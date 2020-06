पोलिसांत तक्रार दिल्याने खून 

संगमनेर : भांडणाची तक्रार पोलिसांत दिल्याच्या रागातून तिघांनी पिता-पुत्रांवर चाकूहल्ला केला. त्यात पित्याचा मृत्यू झाला, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. बाळासाहेब माधव चत्तर (वय 55, रा. वडगाव पान) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेत त्यांचा मुलगा प्रतीक (वय 21) गंभीर जखमी झाला. वडगाव पान येथे सोमवारी (ता. 22) सायंकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली. राहुल देविदास काळे (वय 29), देविदास हरिभाऊ काळे व राम गायकवाड (सर्व रा. वडगाव पान), अशी आरोपींची नावे आहेत. याबाबत मृत बाळासाहेब यांचा मुलगा प्रतीक चत्तर याने तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार, वडगाव पान- पोखरी रस्त्यालगत वीरभद्रनगर येथे चत्तर व आरोपी काळे यांचे घर आहे. बाळासाहेब चत्तर हे मुख्य आरोपी राहुल याच्या मावसबहिणीचे पती होते. रविवारी या दोन कुटुंबांत भांडण झाले. काळेविरोधात प्रतीकने पोलिसांत फिर्याद दिली. त्या रागातून काल (सोमवारी) सायंकाळी वडगाव पान फाटा येथील जनता विद्यालयासमोर वरील आरोपींनी चत्तर यांना शिवीगाळ व दमदाटी केली. आरोपी राहुलने चाकूने बाळासाहेब यांच्यावर वार केले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. हे भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या प्रतीकवरही त्याने चाकूने वार केले. त्यानंतर राहुल पळून गेला. पोलिसांनी बाळासाहेब यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी संगमनेरच्या कुटीर रुग्णालयात आणला. मात्र, आरोपींना अटक झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. दरम्यान, अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. दीपाली काळे यांनी जखमी प्रतीकला रुग्णालयात भेटून घटनेची माहिती घेतली. आरोपींच्या शोधासाठी रात्रीपासून नगर, कोपरगाव आदी ठिकाणी पोलिस पथके रवाना झाली आहेत. पोलिसांनी आरोपी देविदास काळे यास ताब्यात घेतले. तिघांविरुद्ध खून, खुनाचा प्रयत्न, दमदाटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. अखेर उशिरा तणावपूर्ण वातावरणात वडगाव पान येथे चत्तर यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान, जानेवारीमध्ये झालेल्या विशेष ग्रामसभेत आरोपी राहुल काळे याच्या हद्दपारीचा ठराव करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी त्यावर कार्यवाही न केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

Web Title: Murder by filing a complaint with the police