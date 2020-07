कोपरगाव (अहमदनगर) : शहरापासून जवळ असलेल्या रेणूकानगर येथील ख्रिश्चन मिशनरी शाळेच्या बांधकामावर असलेल्या पश्चिम बंगाल येथील मजुरांमध्ये एकमेकांमध्ये वाद होऊन त्याचे पर्यवसान एकाच्या खुनात झाले.

6 जुलैला रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. सानू निमाई बिश्वास (वय 25, रा. सरूलिया, मंगल कोट, छोरा बर्धमान, पश्चिम बंगाल) याला लथाबुक्क्याने व लाकडी दंडके डोक्यात मारून गंभीर जखमी करून ठार मारले. याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित आरोपी राहुल राजव्यापारी मोंडल (रा. माजेग्राम राणाघाट, नदिया) व सुकल मंगला हेमब्राम, (रा. छोरा कॉलनी, छोरा हटला, छोरा बर्धमान बमन बाग्राम दोघे पश्चिम बंगाल) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दिगंबर ज्ञानदेव होगे यांनी याप्रकरणी कोपरगाव शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे.

सदर शाळेचे बांधकाम सुरु असून या कामावर पश्चिम बंगाल येथील मजूर मोठ्या संख्येने कामावर आहेत. दरम्यान 6 जुलै रोजी रात्री 9.15 वाजेच्या सुमारास या मजुरांचा अज्ञात कारणाने वाद होऊन त्याचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. त्या घटनेतील दोन आरोपीनीं अज्ञात कारणावरून सानू बिश्वास याचा लाकडी दांडक्याने वार करून खून केला आहे. घटनेनंतर जखमीस कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपशारासाठी दाखल केले असता उपचार करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यास मृत घोषित केले.

Web Title: Murder of workers in West Bengal in Kopargaon