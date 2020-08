नगर जिल्हा बँकेने पीक कर्जासाठी घेतलाय हा निर्णय

नगर ः खरीप हंगाम पीककर्ज वाटपासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत होती. मात्र, शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करून बॅंकेने वेगळा निर्णय घेतल्याची माहिती अहमदनगर जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर यांनी दिली. जिल्ह्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला असून, शेतकऱ्यांकडून जिल्हा बॅंकेकडे मोठ्या प्रमाणावर पीककर्जाची मागणी होत आहे. बॅंकेने शेतकऱ्यांच्या विविध कार्यकारी संस्थांमार्फत कर्जमंजुरी पत्रक व पुरवणी कर्जमागणीस मंजुरी दिली. मात्र, अद्याप अनेक शेतकरी सभासदांनी कर्ज उचलले नाही. कर्जाची मागणी वाढत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खरिपाची तयारी करीत असून, पीककर्जपुरवठा सुरळीत होत आहे. बॅंकेने खरिपातील पिकांसाठी कर्जवाटपास मुदतवाढ दिली. आजअखेर बॅंकेने दीड हजार कोटींचे पीककर्ज दिले आहे. शासनाने दिलेले चालू खरीप हंगामासाठीचे उद्दिष्ट (1498 कोटी) पूर्ण केल्याची माहिती गायकर व माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी दिली. शासनाने शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेतल्याने, चालू हंगामात खरीप कर्जवाटप मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे बॅंकेने या दृष्टिकोनातून सर्व आवश्‍यक बाबींची तयारी ठेवली आहे, असे गायकर म्हणाले. संपादन - अशोक निंबाळकर

