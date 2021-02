खर्ड्याच्या सरपंचपदी गोपाळघरे यांची निवड

जामखेड (अहमदनगर) : खर्डा येथील सरपंचपदी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नमीता आसाराम गोपाळघरे यांची, तर उपसरपंचपदी रंजना श्रीकांत लोखंडे यांची निवड झाली. भाजपचे एक मत फुटल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. खर्डा ग्रामपंचायतीच्या 17 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला 10, तर भाजपचे 7 उमेदवार विजयी झाले होते. सरपंचपदासाठी राष्ट्रवादीकडून नमीता गोपाळघरे, तर भाजपकडून संजीवनी पाटील यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात गोपाळघरे यांना 11, तर पाटील यांना सहा मते मिळाली. त्यामुळे गोपाळघरे यांची सरपंचपदी निवड जाहीर करण्यात आली. उपसरपंचपदासाठी राष्ट्रवादीकडून रंजना लोखंडे यांना 10, तर भाजपच्या मदन पांडुरंग गोलेकर यांना 7 मते मिळाली. लोखंडे यांची उपसरपंचपदी निवड जाहीर झाली. निवडणूक आभासी अधिकारी म्हणून कृषी अधिकारी सुधीर शिंदे, तर सहायक म्हणून पी. डी. सातपुते यांनी काम पाहिले. 17 पैकी सर्वाधिक मताधिक्‍यांनी विजयी झालेल्या उमेदवाराला सरपंचपदाची संधी मिळाली.

