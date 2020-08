आता पक्षवाढीसाठी काँग्रेसजनांनी पुढे यायला हवं, नाही तर...

नगर तालुका ः नगर जिल्हा कॉंग्रेसचे सर्व उपक्रम व कार्यक्रम प्रत्येक तालुका व गाव पातळीवर पोहोचविण्यासाठी व जिल्ह्यात कॉंग्रेसची संघटना बळकट करण्यासाठी जिल्ह्यातील नव्या-जुन्या सर्व कॉंग्रेस जनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके यांनी केले. नगर जिल्हा कॉंग्रेसच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या नगर तालुका व पारनेर तालुका कॉंग्रेस कमिटीच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके होते. याप्रसंगी जिल्हा कॉंग्रेसचे समन्वयक ज्ञानदेव वाफारे, शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, जिल्हा सेवादलाचे अध्यक्ष सुरेश झावरे, नगर तालुका अध्यक्ष संपत म्हस्के, पारनेर तालुका अध्यक्ष संभाजी रोहोकले, जयंत वाघ, भैय्या वाबळे, सुलतान शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते. शेळके पुढे म्हणाले की, नगर जिल्ह्याला कॉंग्रेसचा गौरवशाली इतिहास असून पुन्हा एकदा जिल्ह्यात कॉंग्रेस उभी करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन तरुणांवर जास्तीत जास्त जबाबदारी टाकण्याबाबतचे धोरण घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. हेही वाचा - देशी गायींमुळे शेतकरी कमावतोय लाखो वाफारे म्हणाले, यापुढील काळात तालुका कॉंग्रेस प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला विविध जबाबदाऱ्यांचे वाटप करून लवकरच प्रत्येक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणासाठी गटप्रमुख व गण प्रमुख यांची निवड करण्यात येणार आहे. तरी पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी कॉंग्रेस संघटनेत क्रियाशील व्हावे. कॉंग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके आपल्या भाषणात म्हणाले की, लवकरच जिल्हा कॉंग्रेस अंतर्गत असणाऱ्या विविध सेलच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचे धोरण कॉंग्रेस पक्षाचे आहे. त्यासाठी सर्व समाजातील कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेस चळवळीत सामील होण्याचे वाहन त्यांनी केले. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Now Congressmen should come forward for party growth