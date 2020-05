आता या व्यक्तींवर "ग्रामसुरक्षा'चा वॉच ! 

नगर ः बहुतांश व्यक्ती या ना त्या मार्गाने आपआपल्या गावात शिरकाव करीत असल्याची बाब प्रशासनाला निदर्शनास आली आहे. मात्र, आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर खबरादीची उपाययोजना म्हणून बाहेरगावाहून गावात येणाऱ्या व्यक्तीवर "कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'चा वॉच राहणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे बाहेरगावावरून येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी होऊन संबंधित व्यक्तीला संस्थामक विलगीकरण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर 14 दिवस देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कलम 188 नुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. गावचे सरपंच समितीचे अध्यक्ष, तर पोलिस पाटील हे सदस्य सचिव असणार आहेत. याशिवाय तलाठी व ग्रामसेवक सदस्य राहणार आहेत.

ऊसतोड कामगार, पुणे, मुंबई व इतर जिल्ह्यातून आलेले विद्यार्थी आदी आपआपल्या गावाकडे बाहेरून वास्तव्यास येत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रशासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही असणार समितीची जबाबदारी

- बाहेरील व्यक्तीस विनापरवानगी गावात प्रवेश देऊ नये

- परवानगी असल्यास तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणावे

- संबंधित व्यक्तीची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे

- संस्थात्मक विलगीकरणासाठी जागा निश्‍चित करावी

- संबंधित व्यक्तीच्या हातावर क्वारंटाईनचे शिक्के मारावे

- सारी व कोरोनाचे लक्षणे आढळल्यास कोविड केअर सेंटरला कळवावे



