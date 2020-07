नगर तालुका ः नगर तालुक्‍यातील 109 गावांसाठी 100 ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, त्यांतील 13 पदे रिक्त असल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रभारी राज्य सुरू आहे. त्याचा परिणाम ग्रामविकासावर होत आहे. हेही वाचा ः "बांधकाम'मधून "त्याचे' बस्तान शिक्षण विभागात तालुक्‍यातील 22 गावांचा कारभार धीम्या गतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. तालुक्‍यात 109 गावांचा कारभार पाहण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने 100 ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांत 76 ग्रामसेवकांची पदे मंजूर असून, सध्या 65 कार्यरत आहेत. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची 24 पदे मंजूर असून, सध्या 22 अधिकारी कार्यरत आहेत. अवश्य वाचा ः आशा कर्मचार्यांची मानधनवाढ तुटपुंजी तालुक्‍यात मंजूर पदांपैकी 13 पदे रिक्त असल्याने, या गावांचा कारभार इतर ग्रामसेवकांवर सोपविला आहे. "घरचं झालं थोडं..' या म्हणीप्रमाणे तालुक्‍यातील ग्रामसेवकांची अवस्था झाली आहे. सध्या कोरोनामुळे प्रत्येक ग्रामसेवकासह ग्रामविकास अधिकाऱ्याला गावातच थांबून राहावे लागत आहे. मात्र, अतिरिक्त गावांची जबाबदारी दिल्यामुळे कामकाज करताना अडचणी येत आहेत. परिणामी, ग्रामस्थांकडून तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. ग्रामविकास खात्याने तालुक्‍यातील ग्रामसेवकांची पदे भरावीत, अशी मागणी होत आहे. तालुक्‍यातील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आपण शासनपातळीवर प्रयत्न करणार आहोत. कोरोनाच्या काळात ग्रामसेवकांनी चांगले काम केले असले, तरी त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी व ग्रामसेवकांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

- कांताबाई कोकाटे, सभापती, पंचायत समिती, नगर (कोट)

ग्रामसेवकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने रिक्‍त पदे तातडीने भरणे गरजेचे आहे. सध्या शासनाने पदभरती बंद केली आहे. निर्बंध उठवून तातडीने पदे भरण्यासाठी संघटना पाठपुरावा करणार आहे.

- एकनाथ ढाकणे, जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना संपादन ः दौलत झावरे



