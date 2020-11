नगर जिल्हा परिषदेच्या दर्शनी भागात अडगळीचे साहित्य

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात खुर्च्या व टेबलांची दुरवस्था झालेली आहे. त्याची दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. मात्र त्याकडे संबंधितांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. सध्या अडगळीच्या साहित्याने जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात दर्शनी भागातच आपले प्रस्थ निर्माण केलेले आहे. याकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन अडगळीच्या साहित्यातून टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तूंची निर्मिती करावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीतील अडगळीत अनेक साहित्य पडलेले होते. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी या इमारतीला भेट दिली तेव्हा या अडगळीच्या साहित्यातून वस्तूंची निर्मिती होऊ शकते, ही संकल्पना सूचल्यानंतर त्यांनी तशा सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. त्यानंतर बांधकाम विभागाने त्यावर कामकाज करून तब्बल दहा लाखांचे फर्निचर तयार केले होते. यामध्ये सुमारे 90 खुर्च्या, 35 टेबल व 40 कपाटे तयार झालेले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला सुमारे 10 लाखांचा फायदा झाला. तसाच उपक्रम पुन्हा जिल्हा परिषदेने हाती घेणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागातील खुर्च्यांची दुरवस्था झालेली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर बांधकाम विभागातील अनेक खुर्च्यांची मोडतोड झालेली आहे. विशेष म्हणजे या खुर्च्या शाखा अभियंता बसतात तेथे एकत्र दर्शनी भागात जमा करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. हीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेतील इतर विभागात असून काहींनी जिल्हा परिषदेच्या पोर्चमध्ये तर काहींनी विभागांनी दुरवस्था झालेल्या खुर्च्या व टेबल जिन्याच्या बाजुला नेऊन ठेवलेल्या आहेत. त्यावर धुळीचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ वस्तू निर्मितीची राबविलेली संकल्पना पुढे चालविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेतील अडगळीच्या वस्तूंची माहिती घेऊन त्यातून टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ वस्तू निर्मिती करता का याची माहिती घेऊन त्या तयार करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

- काशिनाथ दाते, सभापती, बांधकाम व पशुसंवर्धन समिती, जिल्हा परिषद संपादन : अशोक मुरुमकर

