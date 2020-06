प्राथमिक शिक्षक बॅंकेतील घड्याळ खरेदीच्या चौकशीचा आदेश

टाकळी ढोकेश्वर (पारनेर) : जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बॅंकेचे हे शताब्दी महोत्सव वर्ष. अशा आनंदाची क्षणी शिक्षक बॅंकेने सभासदांना घड्याळाची भेट देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय काही सभासदांना आवडला नाही. घड्याळाची भेट देण्याऐवजी सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची सभासदांची मागणी होती. मात्र, बॅंकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सभासदांना भेट देण्यासाठी घड्याळ्याची खरेदी केली होती. मात्र, आता बॅंकेची ही घड्याळ खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. हेही वाचा- आत्येभाऊच निघाला तिचा मारेकरी.. जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बॅंकेच्या घड्याळ खरेदीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारे निवेदन सदिच्छा मंडळाचे पारनेरचे तालुकाध्यक्ष संतोष खामकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना दिले होते. खामकर यांच्या निवेदनाच्या आधारे, जिल्हा उपनिबंधक आहेर यांनी या घड्याळ खरेदीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. श्रीगोंदे तालुक्‍याचे सहायक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांची त्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून आहेर यांनी नेमणूक केली आहे. जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांचा आदेश गुजरातमधून केली घड्याळ खरेदी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बॅंकेने सभासदांना भेट देण्यासाठी गुजरातमधील पोरबंदर येथील कंपनीमार्फत घड्याळांची खरेदी केली. ही घड्याळे बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेत पोचली आहेत. त्याचे वाटपही विद्यमान गुरुमाऊली मंडळाचे अध्यक्ष व संचालकांनी सुरू केले. परंतु, सभासदांनी आम्हाला भेट म्हणून घड्याळे नकोत, तर सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर कमी करावा, अशी मागणी केली होती. बॅंकेतील विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरीत, घड्याळ खरेदीतच मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. वेतन आयोगाच्या फरकातही गैरव्यवहार शिक्षक बॅंकेच्या शताब्दी महोत्सवातील घड्याळ खरेदीबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकात 1 कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून, या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी बॅंकेतील विरोधी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक गुरुकुल मंडळ व शिक्षक समिती, तसेच सदिच्छा मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे केली आहे. तसे निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाची तत्काळ दखल घेत या भेटवस्तू रुपाने शिक्षक सभासदांना मिळणाऱ्या घड्याळ खरेदी प्रकरणाची सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार मुद्देनिहाय सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक आहेर यांनी दिले आहेत. घड्याळात 35 लाखांचा गैरव्यवहार घड्याळाची बाजारातील ऑनलाईन किंमत 800 रुपये आहे. मात्र, थेट कंपनीतून खरेदी केल्यास, प्रत्यक्ष घड्याळ 310 रुपयांना मिळते. असे असताना, बॅंकेने प्रत्येक घड्याळाची खरेदी 612 रुपये दाखविली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अशी 12 हजार घड्याळे खरेदी केली असून, त्यातून किमान 35 लाखांचा गैरव्यवहार केला आहे.

- संतोष खामकर, तालुकाध्यक्ष, सदिच्छा मंडळ, पारनेर

