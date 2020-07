ही वाट मरणाच्या दारात नेते बरका.... 

नगर : उत्तर व दक्षिण भारताला जोडणारा नगर-सोलापूर हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग... राष्ट्रीय महामार्ग कसला, हा तर मरणाच्या दारात नेणारा मार्ग बनलाय.. खड्डे इतके, की चांगला रस्ता शोधावा लागतो. त्यात साइडपट्ट्या नावालाही राहिलेल्या नाहीत. रस्त्याने जायचे म्हटले, की वाहनांचे स्पेअर पार्ट आणि प्रवाशांची हाडे खिळखिळी झालीच म्हणून समजा.. रस्त्याची अवस्था पाहूनच अंगावर काटा फुटतो. त्यात दुचाकीस्वारांचे हाल तर विचारूच नका. परिणामी, अपघातांचे प्रमाण वाढले; पण बांधकाम विभागाला त्याचे काय? आजवरच्या लोकप्रतिनिधींनीही याकडे डोळेझाक केल्याचेच दिसते. हेही वाचा मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलकांचा मार्गावर ठिय्या... 28 जणांना अटक नगर जिल्ह्यातील मनमाड-नगर आणि नगर-सोलापूर रस्ते वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. राजस्थान, हरियाना, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतून होणारी अवजड वाहतूक मनमाड- सोलापूर रस्त्यानेच दक्षिण भारतात जाते. कर्नाटक, तेलंगण, तमिळनाडू येथून येणारी वाहनेही याच मार्गावरून उत्तर भारतात जातात. त्यामुळे या महामार्गावर अवजड वाहनांची गर्दी सतत असते. कर्जत, श्रीगोंदे, नगर तालुका, जामखेड तालुक्‍यांसाठी नगर शहर ही मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे रस्त्यावर दुचाकीस्वारांचीही वर्दळ ठरलेली. त्यात नगर तालुक्‍यातील बहुतांश ठिकाणचे ग्रामस्थ रोजगारासाठी रोज शहरात वाहनाने ये-जा करतात. आवश्‍य वाचा इंदिरा गांधी शाळेचे नाव होते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळाच सोडली दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून महामार्गाची अक्षरशः वाताहत झाली. रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले. यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यावरील डांबर गायब झाले. तुक्कड ओढ्यापासून ते रेल्वे गेटपर्यंत रस्त्याने चालणेही अवघड आहे. वाळुंज शिवारात अक्षरश: पाच फुटांपर्यंत खोल खड्डे पडले आहेत. वाळुंजपासून शिराढोणपर्यंत रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्यच आहे. दहिगावजवळ अवजड वाहनांमुळे साइडपट्ट्या खचल्या आहेत. वाटेफळ शिवारातही रस्त्याची स्थिती अशीच आहे. रस्तादुरुस्तीची वारंवार मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. नगर-सोलापूर रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट केला आहे. रस्त्याचे भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयामार्फत चौपदरीकरणाचे काम सुरू होईल. तोपर्यंत रस्त्याच्या देखभाल- दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे.

- प्रफुल्ल दिवाण, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग

..... नगर-सोलापूर रस्ता राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट झाल्याने, मोठे काम करण्यास मर्यादा येतात. घोगरगाव, मिरजगाव, वाळुंज येथे कॉंक्रिटीकरण होणे आवश्‍यक आहे. खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू आहे. येत्या चार दिवसांत सर्व खड्डे बुजविण्यात येतील.

- एस. डी. पवार, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

