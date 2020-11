'ठिबक'चे अनुदान अडकले; पाथर्डीतील सव्वाचारशे शेतकरी प्रतीक्षेत

पाथर्डी (नगर) : तालुक्‍यातील सुमारे सव्वाचारशे शेतकऱ्यांचे मागील वर्षाचे ठिबक सिंचन योजनेचे सुमारे 60-65 लाख रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. वर्षभरापूर्वी शेतकऱ्यांनी शेतात ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविले; मात्र अनुदानाचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी तालुका कृषी विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे घालत आहेत. दरम्यान, निधी शिल्लक नसल्याने अनुदानाचे पैसे देता येत नाहीत. निधी उपलब्ध होताच संबंधितांच्या बॅंक खात्यांवर पैसे पाठविले जातील, असे कृषी अधिकारी सांगत आहेत. पाथर्डी तालुक्‍यात 2019-20 मध्ये 1102 शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचन योजनेत भाग घेतला. ठिबक बसविले त्याचे पैसे शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या खिशातूनच दुकानदारांना दिले. अनुदानाची रक्कम आज ना उद्या येईल; मग उधार-उसनवारीचे पैसे मिटवू, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. तालुका कृषी कार्यालयात शेतकऱ्यांनी ठिबकचे प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने सादर केले आहेत. सुमारे पावणेसातशे शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान मिळाले. मात्र, अजून सव्वाचारशे शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोरोनामुळे निधीबाबत अडचण आहे. निधी उपलब्ध होताच संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यात येईल, असे सांगितले जाते. शेतकरी मात्र हेलपाटे मारून दमले आहेत. शेतकरी उद्धव माने म्हणाले, कोरोनाचे कारण सांगत व निधी आला नसल्याचे कृषी कार्यालयातील लोक सांगतात. उधार-उसनवारी करून केलेला व्यवहार अंगलट आला. काहींनी खासगी सावकाराकडून पैसे घेऊन ठिबक केले. अनुदानाचे पैसे आले की देऊ, असे सांगितले. आता अनुदान मिळाले नाही, तर अवस्था अजूनही बिकट होईल. पाथर्डीचे तालुका कृषी अधिकारी प्रवीण भोर म्हणाले, तालुक्‍यातील 60 टक्के शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान दिले आहे. आता 40 टक्के शेतकरी राहिले आहेत. त्यासाठी 65 लाख रुपयांची मागणी जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाकडे केली आहे. कोरोनामुळे अद्याप निधी मिळालेला नाही. निधी उपलब्ध होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर पैसे वर्ग करण्यात येतील.

संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Pathardi taluka 1102 farmers participated in drip and tushar irrigation scheme