वीजबिलांची पाथर्डीत दीड कोटीची थकबाकी

पाथर्डी (नगर) : लॉकडाउनच्या काळातील वीजबिल भरण्यास नागरिक व व्यापारी तयार नसल्याने, मार्चमध्ये केवळ वीस लाख रुपये असलेली थकबाकी आता एक कोटी 59 लाख 57 हजार रुपयांवर पोहचली आहे. यामुळे वीज कंपनीचे अधिकारी- कर्मचारी अडचणीत आहेत. वीजबिले भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन शहर अभियंता मयूर जाधव यांनी केले आहे.



शहरात घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक असे नऊ हजार ग्राहक आहेत. वीज कंपनीला महिन्याला बिलापोटी चाळीस ते पन्नास लाख रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. लॉकडाउन झाले नि सर्व जण घरी असल्याने विजेची मागणी वाढली. कंपनीच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट घेतले. वादळ, पावसाने अनेक ठिकाणी वीजतारा तुटल्या, खांब कोसळले, झाडे पडून वीजपुरवठा बंद पडला. या काळात कर्मचाऱ्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन लॉकडाउन काळात सरासरी वीजबिले आकारली गेली. नंतर जूनमध्ये प्रत्यक्ष रीडिंग घेऊन जेव्हा बिले दिली गेली, तेव्हा ती जास्त असल्याचे ग्राहकांना आढळले. ज्या ग्राहकांना संभ्रम होता, अशांसाठी मेळावा घेऊन संवाद साधत, चुकीची बिले दुरुस्त करून दिली गेली. त्यामुळे आता रकमा भरून ग्राहकांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती जाधव यांनी केली आहे. वीज वितरण कंपनीचे शहर अभियंता मयूर जाधव म्हणाले, चुकीच्या बिलाच्या तक्रारी असलेली बिले दुरुस्त करून दिली. पाच हजार 232 ग्राहकांकडे एक कोटी 59 लाख 57 हजार रुपये थकबाकी आहे. लॉकडाउनपूर्वी शहरात केवळ वीस लाख रुपये चालू बाकी होती. ग्राहकांनी पूर्वीप्रमाणे सहकार्य करावे. पाथर्डी येथील वीजग्राहक धनंजय बडे म्हणाले, वीज कंपनीने लॉकडाउनच्या काळातील चार ते पाच महिन्यांची बिले एकत्रित दिल्याने ग्राहकांमध्ये गैरसमज आहे. वापरलेल्या युनिटबाबतही गोंधळाचे वातावरण होते. नियमित वीजबिल भरायला आम्ही तयार आहोत.

