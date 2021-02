Video : "काय सांगू राणी मला गाव सुटेना.." हे तुम्ही ऐकलंय! अवधूत गुप्तेही म्हणाले, चाबूक परफॉर्मन्स..!

अहमदनगर : सोशल मीडिया कधी कोणाला हिरो करील हे सांगता येत नाही. किंवा एखाद्याला झिरो करायचीही या मीडियात ताकद आहे. स्टेशनवर गाणारी राणू मंडल रातोरात स्टार झाली होती. ते जाऊ द्या, ए...शंकरपाळ्या आठवतोय का...सध्या अहमदनगरच्या एका तरूणाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. काय सांगू राणी मला...असं हे गाणं आहे. युवा व्याख्याते गणेश शिंदे यांची ही कविता आहे. कॉलेज जीवनात त्यांनी ती लिहिलेली होती. मित्रासोबत प्रवास करीत असताना त्यांनी ती गायली. मित्राने ती शूट करून सोशल मीडियात टाकली. शिंदे यांची ही कविता ग्रामीण जीवनावर भाष्य करते. गावाकडच्या तरूणाला शहरात गेल्यावर कसं वाटतं. किंवा त्याला गावच सुटत नाही, त्यामुळे त्याची अशी अवस्था होते. असा या कवितेचा गाभा आहे. या कवितेला सर्व स्तरातून दात येतेय. अगदी जगभरातील मराठी रसिकांनी या आगळ्यावेगळ्या कवितेबद्दल गणेश शिंदे यांचे कौतुक केले. या कवितेतील ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन आणि अफलातून शब्दरचना मंत्रमुग्ध करत काळजाचा ठाव घेते. आहेत कोण गणेश शिंदे गणेश शिंदे हे व्याख्याते म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. त्यांनी आजवर महाराष्ट्रभरात विविध विषयांवर व्याख्याने सादर केली आहेत. नुकतेच त्यांनी सोशल मीडियावर गायलेल्या कवितेमुळे त्यांच्यातील उत्तम कवी असल्याचा पैलूही सर्वांसमोर आला आहे. महाराष्ट्रभर प्रचंड व्हायरल झालेल्या या कवितेमुळे गणेश शिंदे यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केवळ व्याख्याते किंवा उत्तम कवी एवढंच नव्हे तर गणेश शिंदे हे समाजकारणात तसेच राजकारणातही सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळते. गेल्या 10 वर्षांपासून गणेश शिंदे पारगाव या ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली यंदाच्या निवडणुकीत तरुण उमेदवारांचा पॅनल 8/0 या फरकाने त्यांनी एकतर्फी निवडून आणला. गावच्या विकासासाठी झटणारा हा तरुण कवी मनाचा हळवा माणूस आहे. सर्वसामान्यांनी तर ही कविता डोक्यावर घेतलीच परंतु संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांनी ही गणेश शिंदे यांच्या कवितेचे कौतुक केले. अवधूत गुप्ते यांनीही केले कौतुक..!

व्हायरल होत असलेली कविता ऐकून प्रसिद्ध गायक व संगीतकार अवधुत गुप्ते यांनी गणेश शिंदे यांना फोन केला. व त्यांच्या खास शैलीत त्यांनी गणेश शिंदे यांचे अभिनंदन केले. संगीत व कला क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी शिंदे यांचं कौतुक व अभिनंदन केले.

Web Title: The poem of a young man from Ahmednagar goes viral