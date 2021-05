दरोड्याच्या तयारीतील टोळी पोलिसांनी पकडली

सोनई (अहमदनगर) : अंमळनेर (ता.नेवासे) येथे सोनई पोलिसांनी छापा टाकून दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीतील तीन जणास अटक केली आहे. यावेळी झालेल्या झटापटीत दोन आरोपी पळून गेले आहेत. (Police caught the gang preparing for the robbery)

सहायक पोलिस निरीक्षक रामचंद्र कर्पे यांना गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी पहाटे पावणे चार वाजता पोलिस पथकासह अंमळनेर येथील चौकात छापा टाकला. पोलिसांना पाहून दरोड्याच्या तयारीत असलेले सर्व पाच आरोपी तेथून पळाले. पैकी सागर संतोष गायकवाड रा.घोडेगाव ता.नेवासे, रमेश केशव जाधव रा.बिडकीन ता.पैठण,विकी पोपट जाधव रा.पंढरपूर ता.औरंगाबाद या तिघास पाठलाग करुन पकडले. अन्य दोन आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपीकडून मिरची पुड, लोखंडी गज, लाकडी दांडे, सुरा, एक मोबाईल व एक लाख रुपये किंमतीची मारूती ओमनी कार क्रमांक एम.एच.१३एन.६४६८ असा एक लाख एक हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

अटक करण्यात आलेले तीनही आरोपी सराईत असुन, त्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर थोरात, संजय चव्हाण, पोलिस नाईक शिवाजी माने, बाबा वाघमोडे, मारूती पवार व पथकाने ही कारवाई केली.(Police caught the gang preparing for the robbery)