रोगराई कमी होईल, तेलंग देशी युद्ध पेटेल... गोदडमहाराजांच्या संवत्सरीत वर्तवले भाकीत!

कर्जत : प्रत्येक वर्षी गुढी पाडव्याच्या दिवशी कर्जतचे ग्रामदैवत गोदड महाराज यांच्या मंदिरात संवत्सरीचे वाचन केले जाते. त्या नुसार आज कोरोना मिनी लॉकडाऊन असतानादेखील प्रथेप्रमाणे पुजारी, ग्रामस्थ आणि पंच कमिटीच्या अनुमतीने गर्दी टाळीत मोजक्याच पुजाऱ्यांसमवेत संत गोदड महाराज मंदिरात पुजारी पंढरीनाथ काकडे यांनी संवत्सरीचे वाचन केले. गोदड महाराज हे पंढरीच्या विठ्ठलाचे भक्त होते. संत परंपरेत त्यांना मोठे स्थान आहे. त्यांची कर्जत येथे समाधी आहे. कर्जतला धाकटी पंढरी म्हटले जाते. पंढरीचा पांडुरंग त्यांना प्रसन्न झाला होता. त्यांनी शेकडो वर्षांचे भविष्य लिहून ठेवले आहे. त्याला संवत्सरी म्हणतात. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संवत्सरीचे वाचन करताना भाविक भक्तांना बंदी घालण्यात आली आहे. गोदड महाराज यांचे मंदिर दर्शनासाठी बंद करण्यात आले आहे. या वर्षी पलवंग संवत्सरी आहे. प्रत्येक वर्षी गोदड महाराज यांच्या संवत्सरीत काय निघतेय हे ऐकण्यासाठी भाविकांचे कान आतुर झालेले असतात. शेतकरी ग्रामस्थ या वरूनच वार्षिक नियोजन करतात. हे भाकीत तंतोतंत खरे ठरते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या मध्ये शेतकरी वर्गासाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे या वर्षी मान्सूनचे आगमन थोडे उशिरा होईल पण भरपूर पाऊस पडेल. एप्रिल महिन्याच्या मध्यानंतर वळवाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. धान्य भरपूर पिकेल, चोर आणि टोळधाड या पासून त्रास होईल. रोगराई वाढेल आणि आखातात आग लागेल लोकालोकांत कलह वाढेल, रोगराई कमी होईल, तेलंग देशी (आखाती) आगी लागतील. युद्धे होतील, राजकारणी लोकांना त्रास होईल. खरीप व रब्बीची पिके मुबलक प्रमाणात पिकतील, एकंदरीत गोदड महाराज यांच्या संवत्सरीत शेतकऱ्यांसाठी शुभ वर्तमान वर्तविण्यात आले आहे. अश्विन व कार्तिक महिन्यात देशात अराजकता माजेल, याचा त्रास जनतेला होईल अशी भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. यावेळी गोदड महाराज यांचे मानकरी मेघनाथ पाटील, पुजारी पंढरीनाथ काकडे, अनिल काकडे, सुरेश ख्रिस्ती, तात्यासाहेब क्षीरसागर यांचे सह मोजके भाविक, भक्त उपस्थित होते. सोशल मीडियातून प्रसिद्धी

संवत्सरीचे वाचन पूर्ण झाल्यानंतर सोशल मीडियावर तसेच छायांकित अनुवादित प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्या मुळे भाविकांना घरबसल्या तिचे वाचन करता आले. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Politics the future of war is dealt with here in Karjat