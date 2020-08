बटाटे उत्पादकांना बियाणे कंपनीने गंडवलं, वेलीला नुसताच पाला

अकोले : ब्राह्मणवाडा, करंडी परिसरात सुमारे 200 शेतकऱ्यांचे बटाट्याचे पीक काढणीस आले आहे. या पिकाला आऱ्या नसल्याने व पीक काढणीला येऊनही त्याला बटाटा नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. कोरोनापाठोपाठ मोठे संकट उभे राहिले आहे.

या बाबत शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती , कृषी विभागाकडे तक्रार केली आहे. कृषी अधिकारी यांनी या शेतीला भेट दिली असता व पाच सहा शेतकऱ्यांचे पीक तपासले असता वस्तुस्थिती असल्याचे कृषी सहायक अशोक धुमाळ यांनी सांगितले. या गावामध्ये हंगामी मुख्य पीक बटाटा हे आहे. या वर्षी गावामध्ये खूप प्रमाणात बटाटा पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. या वर्षी बटाटे बियाणे 2200 रुपये ते 2600 रुपये प्रति क्विंटल या दराने भाव होता तरीही शेतकऱयांनी खूप मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. परंतु बटाटा लागवड होऊन आज दोन ते सव्वा दोन महिने झाले आहेत. हेही वाचा - उसाच्या फडात घुसला कोरोना, कोयता मारायचा कसा येत्या दहा ते पंधरा दिवसात बटाटा पीक काढणीला येईल. मात्र, आज गावातील शेतकऱ्यांच्या बटाटा पिकाची पाहणी करीत असताना बटाटा पिकाला एकही बटाटा आलेला दिसला नाही. या परिसरात कोपरी सिंदुरी व पुकराज या कंपन्यांचे हे बियाणे आहेत. एका दलालाने हे बियाणे दिले असून बटाटादेखील तोच खरेदी करणार असल्याची माहिती पुढे आली. सोयाबिनपेक्षा बटाट्याला चांगला भाव मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात ही नगदी पिके घेण्यात आली आहेत. मात्र कोरोनामुळे अगोदरच त्रासलेल्या शेतकऱ्यांपुढे हे नवेच संकट उभे राहिले आहे. यावेळी करंडी गावातील जय किसान शेतकरी बचत गटाचे सदस्य, गावातील शेतकरी ग्रामस्थ ,कोतुळ विभागाचे कृषी पर्यवेक्षक श्री अशोक धुमाळ साहेब आदी उपस्थित होते. मी शेतात बटाटे लावगड केलेली आहे. लोकांकडून हात उसने पैसे घेऊन बटाटा बियाणे 2200 रूपये ते 2600 रूपये प्रति क्विंटलने 25 क्विंटल बटाटे लागवड केली. बियाणे, खते-औषधे, मजूरांसाठी 70 हजार रुपये एवढा खर्च झाला. येत्या दहा पंधरा दिवसात बटाटा काढणीला आला असता परंतु पीक हाती लागणार नसल्याने दाद कोणाकडे मागायची.

-संतोष किसन गोंदके, शेतकरी करंडी, अकोले. "जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकरी राजाची अवस्था खूप वाईट आहे. सद्यस्थितीत शेतकरी राजाच्या बटाटा पिकाचे खूप नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्याला लवकरात लवकर मायबाप सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावं. बटाटा या पिकासाठी विमा संरक्षण कवच मिळावं.

-चंद्रकांत सीताराम गोंदके, सरपंच, करंडी. करंडी परिसरात शेतकऱ्यांच्या बटाटा पिकला बटाटे आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या बाबत तातडीने राहुरी विद्यापीठ , बियाणे कंपनी प्रतिनिधी भेट देऊन अहवाल देतील त्याप्रमाणे कारवाई करू.

- प्रवीण गोसावी, तालुका कृषी अधिकारी, अकोले.



